Hokejová hala v Miláne bude podľa Ducreyho z MOV pripravená
Bude to prvý hokejový turnaj pod piatimi kruhmi s účasťou hráčov zámorskej NHL od roku 2014.
Autor TASR
Miláno 9. januára (TASR) - Športový riaditeľ Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Pierre Ducrey uviedol, že hlavná hala Santa Giulia v Miláne bude pripravená na štart olympijského hokejového turnaja. Podľa neho neexistuje šanca, že by štadión nebol prichystaný, informovala agentúra AFP.
Miestni developeri stále pracujú na dokončení arény, napriek tomu organizátori ubezpečili účastníkov, že situácia je pod kontrolou. Podľa nich sú zostávajúce práce už len „dokončovacie“.
Bude to prvý hokejový turnaj pod piatimi kruhmi s účasťou hráčov zámorskej NHL od roku 2014. Zástupca komisára NHL Bill Daly v decembri minulého roka varoval, že profiliga nepustí hráčov, ak štadión nebude dokončený. „Som si istý, že tu budú. Čaká nás niečo vzrušujúce. Sme veľmi radi, že sa vracajú. Bolo to veľa práce od mnohých ľudí, aby sa to podarilo, vo februári tu budete mať hráčov NHL a bude to úžasné,“ kontroval Dalymu približne po mesiaci Ducrey.
