Hokejová osemnástka zdolala Česko 3:2 po samostatných nájazdoch

Česko – Slovensko 2:3 pp a sn (0:1, 2:1, 0:0 – 0:0, 0:1)



Góly: 38. Csabi (Jecho, Vochvest), 40. Šalé (Šimek) – 11. Cedzo (Štrbák, Jenčko), 24. Cedzo (Kukumberg, Pišoja), rozhodujúci nájazd: Jenčko. Rozhodovali: Heibeisen, Ruprecht (obaja Švajč.) – Gustafson (USA), Riecken (Rak.), vylúčení: 6:1 na 2 min, navyše: Eichler (ČR) 5+DKZ za vrazenie na mantinel, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, 1193 divákov.



Slovensko: Urban – Štrbák, Eperješi, S. Barcík, Baran, Královič, Pišoja – Pobežal, Dvorský, Cedzo - Pekarčík, Dej, Jenčko – Varga, Kukumberg, Císar – Ridzoň, Párička, Masnica

Porrentruy 20. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti zvíťazili v úvodnom zápase na MS do 18 rokov. Vo štvrtkovom stretnutí A-skupiny zdolali vo švajčiarskom meste Porrentruy rovesníkov z Česka 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch a pripísali si prvé dva body do tabuľky. Rozhodujúci presný zásah premenil v piatej sérii nájazdov útočník Daniel Alexander Jenčko. Slovenských mladíkov čaká v piatok o 18.30 h druhý duel proti Švédsku.Slovenskí mladíci mohli v úvodnej tretine ťažiť z nedisciplinovanosti svojho súpera. Česi vyprodukovali až päť faulov a z jedného pramenil otvárací gól duelu. V 11. minúte napriahol v presilovej hre z ľavého kruhu Cedzo a prudkou strelou prekonal Hrabala. Slovenská osemnástka bola strelecky aktívnejšia a v 24. minúte ju poslal do dvojgólového vedenia druhým gólom v zápase Cedzo.Slováci v závere prostrednej časti urobili v strednom pásme dve chyby, čo Česi nekompromisne potrestali. Českí mladíci sa mohli dostať na koňa, avšak v poslednej sekunde druhého dejstva tím oslabil Eichler, ktorý zozadu narazil Pobežala a videl trest do konca duelu. Slováci však na začiatku tretej tretiny nedokázali využiť ponúknutú päťminútovú presilovku. Zápas napokon dospel až do samostatných nájazdov, v ktorých sa presadili až traja Slováci a víťazný presný zásah zaznamenal Jenčko.