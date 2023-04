Hokejová sedemnástka prehrala v Plzni so Švajčiarskom 4:6

Turnaj piatich krajín hráčov do 17 rokov (Plzeň):



Švajčiarsko - Slovensko 6:4 (1:1, 3:2, 2:1)



Góly: 10. Mottard (Meier), 23. Ponzetto (Keller, Johnson), 28. Grossniklaus (Wey, Blessing), 39. Bosson (Sansonnens), 49. Giger (Grossniklaus), 58. Bosson - 5. Chovan (Hazala, Tomík), 31. Tomašec (Maruna), 34. Semančík (Liška), 45. Kupec (Radivojevič, Tomík)

Plzeň 13. apríla (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 17 rokov prehrali v úvodnom zápase Turnaja piatich krajín v Plzni so Švajčiarskom 4:6.Zverenci trénera Rastislava Paľova sa v piatej minúte ujali vedenia, no "Helvéti" potom otočili na 3:1. Slováci vyrovnali na 3:3 i 4:4, ale o osude duelu rozhodlo záverečných jedenásť minút, keď Švajčiari pridali ďalšie dva góly. Slováci sa na kvalitne obsadenom podujatí stretnú ešte so Švédskom, domácim výberom a Fínskom.