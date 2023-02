Hokejová SR18 zdolala Japonsko 3:0 a vyhrala Turnaj Vladimíra Dzurillu

Turnaj V. Dzurillu hráčov do 18 rokov v Poprade:



Slovensko - Japonsko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 12. Dej (Pekarčík), 22. Dej (Pekarčík), 57. Jenčko (Dej, Ridzoň). Rozhodovali: Korba, Novák - Jedlička, Knižka, vylúčení: 3:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 221 divákov.



zostava SR 18: Slávik - Královič, Pišoja, Barcík, Ďurina, Sakmár, Čajkovič, Sluka - Ridzoň, Kukumberg, Masnica - Sobotka, Dej, Pekarčík - Hodas, Párička, Jenčko - Varga, Gron, Stahoň



ďalší štvrtkový výsledok:



Švajčiarsko - Nemecko 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)



Góly: 7., 34. Meier, 45. Holzer





1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 9:3 6



2. Švajčiarsko 2 1 0 0 1 6:6 3



3. Japonsko 2 0 1 0 1 2:4 2



4. Nemecko 2 0 0 1 1 1:5 1





ďalší program turnaja:



sobota 11. februára:



11.00 Japonsko - Švajčiarsko



14.30 Slovensko - Nemecko



Poprad 10. februára (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov uspela aj v druhom zápase na Turnaji Vladimíra Dzurillu v Poprade a v predstihu sa stala jeho víťazom. Tím trénera Tibora Tartaľa po štvrtkovom triumfe nad rovesníkmi zo Švajčiarska 6:3 zdolal v piatok aj Japonsko 3:0 a obsadí prvé miesto.Dva góly zaznamenal František Dej a tretí pridal Daniel Alexander Jenčko. Slováci sa v príprave pred aprílovými majstrovstvami sveta vo Švajčiarsku (20. do 30. apríla) stretnú na prebiehajúcom podujatí ešte v sobotu o 14.30 h s Nemeckom. Na čele tabuľky majú šesť bodov, o tri viac ako druhé Švajčiarsko, no lepší vzájomný zápas.Tibor Tartaľ, tréner SR 18: "."