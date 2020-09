Hokejové MS do 20 rokov bude hostiť iba Edmonton, nikto nevypadne

Bratislava 17. septembra (TASR) - Hokejové MS hráčov do 20 rokov, ktoré na prelome rokov hostí Kanada, sa uskutočnia bez divákov a iba v jednom dejisku. Bude ním Edmonton, kde sa aktuálne dohráva reštartovaná sezóna NHL. Rovnako ako profiliga aj juniorský šampionát bude prebiehať formou života v „bubline“. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



Keďže počas štvrtka zrušila Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) všetky šampionáty juniorskej kategórie v nižších divíziách, platí, že z desaťčlenného pelotónu tímov v elitnej skupine nikto nevypadne. Slovenských hokejistov do 20 rokov pod vedením trénera Róberta Petrovického tak čaká nová skúsenosť. V Edmontone ich v základnej A-skupine čakajú rovesníci z Fínska, Kanady, Švajčiarska a Nemecka. V druhej skupine sa predstavia Rusi, Švédi, Američania, Česi a Rakúšania. MS sa uskutočnia od 26. decembra 2020 do 5. januára 2021.



Konanie šampionátu potvrdila Rada IIHF vo štvrtok podvečer. Pre jeho uskutočnenie v čase pandémie sa rozhodla po preštudovaní návrhov Kanadskej hokejovej federácie, ktorá mala eminentný záujem šampionát usporiadať. Pristúpila preto k viacerým úpravám. Namiesto pôvodných dvoch dejísk navrhla usporiadať MS výlučne v Edmontone, kde sa osvedčila forma života v „bubline“ pri reštarte sezóny NHL. IIHF súhlasila aj s návrhom organizovať MS bez divákov. „Je to náročné rozhodnutie, ale nemali sme na výber,“ povedal na margo schválených návrhov prezident IIHF Rene Fasel. „Zdravie a bezpečnosť hráčov, rozhodcov, organizátorov aj fanúšikov sú naša najvyššia priorita. Boli sme ohúrení prezentáciou návrhov zo strany organizačného výboru, ktorý počítal s potenciálnym scenárom fungovania v bubline. Sme si istí, že v tomto smere môžeme nasledovať príklad NHL, ktorej sa podarilo vytvoriť bezpečné prostredie pre všetky tímy,“ dodal Fasel.



Zúženie dejísk z dvoch na jedno si vyžiadalo aj zmenu hracieho programu turnaja, ktorý organizátori oznámia neskôr. Red Deer, ako pôvodne sekundárne dejisko nasledujúcich MSJ, však o prestížne podujatie nepríde. Doterajšie prípravy zužitkujú usporiadatelia o rok neskôr, keďže aj juniorský šampionát na prelome rokov 2021 a 2022 sa uskutoční v Kanade. Opäť v Edmontone a v Red Deere. Kanadskí organizátori dúfajú, že už aj s divákmi na tribúnach. Práva zorganizovať MSJ 2022 sa v tejto súvislosti vzdali Švédi. Juniorský šampionát namiesto pôvodného termínu usporiadajú na prelome rokov 2023/2024.