Hokejové MS žien v Kanade zrušili 16 dní pred ich začiatkom

Halifax 21. apríla (TASR) - Majstrovstvá sveta v hokeji žien, ktoré sa mali konať od 6. do 16. mája 2021 v kanadských mestách Halifax a Truro, zrušili pre obavy zo šírenia koronavírusu. Informovala o tom Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) na svojom webe.



IIHF a kanadská hokejová federácia dostali od provinčnej vlády Nového Škótska potvrdenie, že MS sa nemôžu uskutočniť pre bezpečnostné riziká spojené s COVID-19. "Toto je veľmi smutná správa, ktorú sme dostali len pár týždňov pred začiatkom turnaja, sme sklamaní," uviedol prezident IIHF Rene Fasel.



IIHF a Hockey Canada sa zaviazali, že budú pracovať na hľadaní nového termínu turnaja, cieľom je usporiadať toto podujatie ešte tento rok lete. "Musíme prijať rozhodnutie vlády. To však neznamená, že MS v roku 2021 nebudú. Dĺžime to každej jednej hráčke, ktorá sa tešila na návrat na ľad po tak náročnom roku. Robíme všetko pre to, aby sa tento turnaj mohol posunúť na nový termín a hralo sa ešte tento rok. Aj keď sme zo zrušenia MS sklamaní, chápeme, že rozhodnutie sa urobilo s ohľadom na zdravie a bezpečnosť všetkých účastníkov a celej hokejovej komunity. Je to priorita," uviedol vo vyhlásení Tom Renney, prezident Hockey Canada.



Na MS žien sa mali v A-skupine predstaviť Kanada, USA, Fínsko, Rusko a Švajčiarsko, v B-skupine Japonsko, Česko, Nemecko, Dánsko a Maďarsko.