Hokejové osobnosti o historickom bronze: Odraz gradácie výkonov

Na snímke slovenskí hráči pózujú s bronzovými medailami po zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR Jaroslav Novák

Na snímke hokejisti Slovenska sa tešia po výhre v zápase olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke sprava slovenskí hráči Juraj Slafkovský a Miloš Roman a uprostred tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsay oslavujú po zisku bronzu počas olympijského turnaja v hokeji mužov o bronz Slovensko - Švédsko na ZOH 2022 v Pekingu v sobotu 19. februára 2022. Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 19. februára (TASR) - Viaceré osobnosti slovenského hokeja považujú zisk bronzovej medaily na ZOH 2022 v Pekingu za výsledok postupnej gradácie formy na olympijskom turnaji. Po dvoch prehrách v jeho úvode sa Slováci výsledkovo zdvihli a v zostávajúcom priebehu vyhrali štyri z piatich zápasov.," povedal pre TASR Richard Zedník, bronzový medailista z MS 2003.Niekdajší asistent reprezentačného trénera SR Vladimír Országh vyzdvihol herný prejav tímu. "."Dvojgólový náskok zo zápasu o 3. miesto na olympijskom turnaji si pamätá aj bývalý útočník Martin Cibák. Ten bol v roku 2010 pri tom, keď Slováci v stretnutí o bronz proti Fínsku vo Vancouveri viedli po 40. minútach 3:1, no napokon prehrali 3:5. "," uviedol Cibák.Slovenský tím nepatril k favoritom olympijského turnaja, no jeho šance na úspech stúpli s neúčasťou hráčov z NHL. Zámorská súťaž nepustila svojich hráčov ani na predošlú olympiádu v Pjongčangu (2018), z čoho vtedy profitovali Nemci, ktorí sa striebornou medailou postarali o najväčšie prekvapenie. V Pekingu ich napodobnil tím Craiga Ramsayho, ktorý postupne vyradil Nemcov, Američanov a Švédom nedoprial radosť z medaily. "," zdôraznil Országh.S Ramsayom v minulosti spolupracoval v pozícii asistenta a pozná jeho spôsob práce. Práve ľuďom z realizačného tímu smerovali prvé Országhove gratulačné správy. ","Zedník dúfal, že by Slováci mohli v Pekingu prekvapiť. "."Slovenskí hokejisti sa v Pekingu prezentovali tímovou hrou, ktorú výbornými výkonmi podporil brankár Patrik Rybár. Spomedzi útočníkov vyčnieval 17-ročný Juraj Slafkovský, ktorý strelil v 7 zápasoch 7 gólov. "," tvrdí Országh.Hráči, ale aj realizačný tím a hokejoví experti, ktorí sledovali slovenské výkony, vyzdvihovali súdržnosť tímu. Svedčala o nej postupná gradácia výkonov, ale aj schopnosť zvládnuť kritické situácie proti favorizovaným tímom. "," povedal Cibák.