Hokejoví obrancovia Beňo a Marek Hudec posilnili Zvolen

Zvolen 21. mája (TASR) - Slovenskí hokejoví obrancovia Michal Beňo a Marek Hudec sa stali novými posilami Zvolena. Vedenie účastníka Tipos extraligy o tom informovalo na oficiálnej stránke klubu.



Beňo pôsobil od svojich 18 rokov v hlavnom tíme Slovana Bratislava. V ňom nastúpil počas štyroch sezón v 168 zápasov a v sezóne 2021/22 sa radoval z extraligového titulu. Stále len 22-ročný obranca má už na konte aj 20 štartov v slovenskej repretentácii (1+2) a pred piatimi rokmi sa prebojoval na MS do 18 rokov.



Marek Hudec pôsobí v slovenskej najvyššej súťaži už šesť sezón, počas ktorých sa postupne predstavil v dresoch Trenčína, Žiliny, Bratislavy, Popradu a Liptovského Mikuláša. Tridsaťročný bek odohral uplynulý ročník za Trenčín a zažil zatiaľ svoju najproduktívnejšiu sezónu (2+9). V tímovej produktivite obrancov skončil na druhom mieste.



Tím už skôr oznámil aj pokračovanie Samuela Haina, ktorý absolvuje v drese Zvolena štvrtú sezónu v rade. Za mužstvo doteraz nastúpil v 160 zápasov a v uplynulých dvoch ročníkoch si za svoje výkony zaslúžil aj pozvánku do reprezentácie. Dvadsaťsedemročný obranca by mal patriť aj v novej sezóne k defenzívnym lídrom spoločne s Jozefom Sládokom. Obaja budú aktuálne najdlhšie pôsobiacimi hráčmi v defenzíve HKM.