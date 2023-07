Hokejovú dvadsiatku čaká dvojzápas v Nemecku,Feneš nominoval 22 hráčov

Hráči podľa klubov



František DEJ, Tomáš DUDÁŠ, Lucas JENDEK, Šichabutdin GADŽIEV (do 25.7.), Tomáš KRÁLOVIČ, Roman KUKUMBERG, (HC SLOVAN Bratislava), Milan PIŠOJA (HK Dukla Ingema Michalovce), Max FERKODIČ, Lukáš PÁNIK (MMHK Nitra), Sebastián NAHALKA, Markus SUCHÝ, Alex ŠOTEK (HK ŠKP Poprad), Ivan THOMKA (HC 21 Prešov), Samuel BARCÍK (HKM Zvolen), Adam CEDZO (HC Oceláři Třinec/ČR), Jakub CHROMIAK (Sudbury Wolves/Kan.), Daniel Alexander JENČKO Malmö Redhawks/Švéd.), Ján KOREC (Boston College/USA), Marián MOŠKO (Cornell University/USA), Peter CÍSAR (Madison Capitols/USA), Jakub KOPECKÝ, Samuel URBAN (Sioux City Musketters/USA), Richard BARAN (South Kent School/USA)



realizačný tím



Manažér: Tomáš Pšenka, Hlavný tréner: Ivan Feneš, Asistent trénera: Martin Štrbák, Asistent trénera: Michal Hreus, Tréner brankárov: Peter Kosa, Kondičný tréner: Matej Thomka, Video tréner: Patrik Michnáč, Lekár: MUDr. Ján Bernát, Fyzioterapeut: Michael Bujňák, Masér: Miroslav Harvančík, Športová psychologička: Michaela Bednáriková





Náhradníci: Alex Róbert Bílý, Luca Krakovský, Maxim Mamonov, Alexandr Marossy, Patrik Masnica, Damian Slávik (všetci HC SLovan Bratislava), Patrik Jurčák (HC Košice), Michal Sobotka (MMHK Nitra), Matej Tomas (HK ŠKP Poprad), Andrej Párička, Matej Vereš (obaja HK Dukla Trenčín), Jakub Ružek (HK Trnava), Filip Čulík (HKM Zvolen), Stanislav Gron (BK Mladá Boleslav/ČR), Adam Kremnický (HC Oceláři Třinec/ČR), Patrik Gabriel, Samuel Sisik (obaja SaiPa Lappeenranta/Fín.), Leo Eperješi (Chicago Steel/USA)







Program SR 20 vo Füseene



ŠTVRTOK 27. JÚLA



17.00 Nemecko – Slovensko



PIATOK 28. JÚLA



12.00 Nemecko – Slovensko

Bratislava 20. júla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 20 rokov odštartuje letný medzinárodný program prípravným dvojzápasom v Nemecku. Tréner Ivan Feneš nominoval do dejiska duelov vo Füssene 22 hokejistov.V kádri je jedenásť hráčov s ročníkom narodenia 2004 a rovnako jedenásť o rok mladších reprezentantov z národného tímu do 18 rokov z minulej sezóny. Dvojzápas v Nemecku zároveň poslúži ako príprava na kvalitne obsadený augustový turnaj vo Švédsku.V nemeckom Füssene odohrá slovenská dvadsiatka dva prípravné duely. Prvý vo štvrtok 27. júla o 17.00, druhý o deň neskôr na pravé poludnie. "," uviedol Feneš pre portál hockeyslovakia.sk a doplnil: "."