Hokejovú reprezentáciu do 20 rokov naďalej povedie Feneš

Zloženie trénerských štábov mládežníckych reprezentácií Slovenska v sezóne 2024/25:



SR20: Ivan Feneš (hlavný tréner), Scott Moser (asistent pre MS 20)



SR18: Martin Dendis (hlavný tréner), Michal Dostál (asistent), Jozef Stümpel (asistent pre medzinárodné akcie).



SR17: Peter Kúdelka (hlavný tréner), Peter Čížek (asistent), Ivan Baranka (asistent)



SR16: Michal Macho (hlavný tréner), Branislav Štímel (asistent), Martin Petný (asistent)



SR15: Július Beňuš (hlavný tréner), Radovan Somík, Roman Tvrdoň, Jiří Bicek, Michal Šťastný (asistenti trénera)

Bratislava 28. júla (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu bude aj naďalej viesť Ivan Feneš. Menoslovy trénerských štábov pre novú sezónu 2024/25 schválil Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (VV SZĽH). Pri osemnástke zotrvá Martin Dendis, novým koučom výberu do 17 rokov sa stal Peter Kúdelka.Ivan Feneš vedie striedačku juniorskej reprezentácie od sezóny 2021/22. Na uplynulých dvoch MS do 20 rokov ju doviedol do štvrťfinále, pričom v oboch prípadoch dvadsiatka smolne prehrala zhodným výsledkom 3:4 po predĺžení. Na juniorskom šampionáte v roku 2023 s Kanadou, o rok neskôr s Fínskom. "," uviedol pre oficiálny portál hockeyslovakia.sk generálny manažér mládežníckych reprezentácií Roman Sýkora. Menoslov rotujúcich asistentov tvoria Ivan Švarný, Tomáš Slovák, Ján Lipiansky a Ján Šimko.Osemnástka pokračuje pod vedením Martina Dendisa, ktorý ju prevzal pred začiatkom minulej sezóny. Tím viedol nielen v rámci projektu centralizovanej prípravy, ale aj na MS tejto vekovej kategórie vo Fínsku. Osemnástka rovnako ako vlani siahala na medailu, v boji o bronz však podľahla Švédsku 0:4 a obsadila druhý rok za sebou štvrté miesto. Asistentom Martina Dendisa v projekte bude Michal Dostál, na medzinárodných akciách rozšíri trénerský štáb Jozef Stümpel.Najväčšie zmeny v porovnaní s minulou sezónou nastali v kategóriách do 17 a 16 rokov. Sedemnástku povedie Kúdelka, ktorý pôsobil v extraligových Michalovciach. Asistovať mu budú Peter Čížek a niekdajší slovenský reprezentant Ivan Baranka. V šestnástke sa na post hlavného kouča posunul Michal Macho, asistovať mu budú Branislav Štímel a Martin Petný. "," dodal Sýkora.