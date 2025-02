Hokejový duel Žilina - Nitra zatienila bitka fanúšikov

Žilina 3. februára (TASR) - Po konci zápasu 45. kola hokejovej Tipos extraligy DOXXbet Vlci Žilina - HK Nitra (1:5) došlo na tribúne k incidentu, keď sa pri sektore hostí strhla hromadná bitka medzi fanúšikmi oboch tímov. Situáciu sa podarilo dostať pod kontrolu až po nástupe policajných ťažkoodencov. K udalosti sa v pondelok vyjadrili oba kluby.



"Ospravedlňujeme sa všetkým fanúšikom, aj celej hokejovej verejnosti, že museli byť svedkami udalosti, ktorá na štadión nepatrí. Prijmeme ešte prísnejšie opatrenia a pravidlá s usporiadateľskou službou, aby sa už takáto situácia nezopakovala a aby sa fanúšikovia a priaznivci hokeja cítili na našom štadióne bezpečne," uviedol žilinský klub v stanovisku, ktoré poskytol TASR. "Veľmi nás hnevá, čo sa včera po zápase udialo, pretože atmosféra počas zápasu bola výborná a bolo počuť, že máme prvýkrát v sezóne vypredané. Zápasy s HK Nitra bývajú emocionálne vypäté, preto sme počas týždňa prijali viacero preventívnych opatrení. Obmedzili sme počet fanúšikov hostí, vyžadovali sme ich identifikáciu, nepredávali sme lístky do sektoru susediaceho s hosťujúcim sektorom, požiadali sme Políciu SR o súčinnosť, navýšili sme počty SBS pracovníkov. Napriek tomu sa po skončení zápasu skupina ľudí z hosťujúceho sektora dostala cez pracovníkov SBS do domáceho sektoru. To vyvolalo reakciu domácich a konflikt zastavili až privolaní príslušníci Polície SR. Našťastie sa všetko zaobišlo bez vážnejších zranení, či škôd na majetku. Všetky kamerové záznamy budú poskytnuté OČTK a voči identifikovaným osobám budú prijaté exemplárne postihy."



HK Nitra ostro odsúdil konanie jednotlivcov v zápase. "Aktuálne čakáme na došetrenie situácie zo strany organizátora zápasu, ktorý je za daný incident plne zodpovedný. Organizátor každého podujatia totiž vždy zodpovedá za dianie a bezpečnosť počas akcie. V prípade identifikovania vinníkov zo strany organizátora, alebo polície, sme pripravení vyvodiť nekompromisné dôsledky voči konkrétnym osobám vrátane zákazu vstupu na domáce zápasy HK Nitra," píše sa v stanovisku HK Nitra na oficiálnej webstránke klubu.



K incidentu sa vyjadril aj Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH). "Slovenský zväz ľadového hokeja dôrazne odsudzuje akékoľvek prejavy násilia na štadiónoch, vrátane incidentu, ku ktorému došlo po skončení 45. kola Tipos Extraligy medzi Žilinou a Nitrou. Násilie a nevhodné správanie nemajú v hokejovom prostredí miesto. Veríme, že fanúšikovia budú podporovať svoje tímy spôsobom, ktorý bude dôstojný a v súlade s hodnotami fair play. K danému incidentu čakáme na správu delegáta stretnutia, ktorou sa bude po doručení zaoberať Senát profesionálneho hokeja Disciplinárnej komisie SZĽH v súlade s Disciplinárnym a Súťažným poriadkom SZĽH. Očakávame, že vec bude prešetrovaná aj orgánmi činnými v trestnom konaní, s ktorým budeme plne súčinní. O ďalších krokoch budeme informovať po prijatí jednotlivých rozhodnutí," uvádza sa v stanovisku SZĽH pre HokejPortal.sk.



"Po odohratom hokejovom zápase medzi klubmi Vlci Žilina a HK Nitra došlo na štadióne k incidentu pri sektore hostí. Po vstupe polície na štadión sa fanúšikovia upokojili, okrem jedného, voči ktorému boli použité donucovacie prostriedky a následne mu bola uložená bloková pokuta za neuposlúchnutie výzvy verejného činiteľa," uvádza sa na oficiálnej facebookovej stránke Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Žiline. Dodalo, že na zápas bolo pripravené a malo nastavené bezpečnostné opatrenia. "Podľa zákona o organizovaní verejných športových podujatí, je za verejný poriadok na štadióne zodpovedný organizátor podujatia, ktorý je povinný zabezpečiť dostatočný počet usporiadateľskej a strážnej služby a tiež jej rozmiestnenie na štadióne, tak aby nedošlo k jeho narušeniu. Policajti vstupujú do priestorov štadióna na požiadanie zástupcu organizátora vtedy, keď tento nie je schopný svojimi silami a prostriedkami zabezpečiť verejný poriadok. Aktuálne vyhodnocujeme kamerové záznamy zo štadióna za účelom kvalifikovania jednotlivých konaní. V prípade zistenia protiprávneho konania osôb, budeme voči týmto osobám postupovať v zmysle právnej legislatívy. Doposiaľ neevidujeme žiadne oznámenia v súvislosti s incidentom na zimnom štadióne."