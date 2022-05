Hokejový obranca Chovan sa vrátil do HC Nové Zámky

Nové Zámky 3. mája (TASR) - Slovenský hokejový obranca Martin Chovan sa stal hráčom HC Nové Zámky. Tento dres si obliekal už v rokoch 2015 až 2017 a tímu pomohol k postupu do najvyššej súťaže.



V predchádzajúcich dvoch ročníkoch pôsobil v klube Bratislava Capitals v nadnárodnej IHL. Počas sezóny 2021/2022 zamieril do Trenčína. "Potrebujeme v kádri aj skúsenejších hráčov. Zároveň nám v minulej sezóne chýbali kilogramy a viac hry do tela, špeciálne pred našou bránkou. Martin je dobre stavaný a skúsený extraligový obranca, preto sme veľmi radi, že sa k nám pripojí. Teším sa na spoluprácu s ním a verím, že nám pomôže k úspešnej sezóne," povedal tréner HC Nové Zámky Gergely Majoross.



"Vraciam sa do prostredia, ktoré mi je dôverne známe a v ktorom som zažil krásne chvíle pri postupe do extraligy. Teším sa, že môžem byt opäť súčasťou klubu. Veľa chvály som počul aj na trénera Majorossa. Verím, že sa nám podarí vytvoriť partiu s víťaznou mentalitou a že potešíme našich fanúšikov," povedal 35-ročný obranca pre klubovú stránku.