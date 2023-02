Hokejový obranca Cibák sa z českého Kolína vrátil do Michaloviec

Michalovce 1. februára (TASR) - Slovenský hokejový obranca Jakub Cibák bude opäť pôsobiť v slovenskom extraligovom klube HK Dukla Ingema Michalovce. Ukončil svoje pôsobenie v SC Kolín, do ktorého zamieril v úvode prebiehajúceho ročníka 2022/2023. Český klub informoval o jeho odchode na oficiálnej stránke.



Cibák prišiel do Michaloviec pred sezónou 2022/2023, no v jej úvode nemal stabilné miesto v zostave a zamieril za svojím prvým zahraničným angažmánom. Český klub pôvodne informoval, že sa s hráčom dohodol na spolupráci do konca sezóny, no napokon ho uvoľnil pred záverom prestupového obdobia. "Michalovce nás požiadali o Jakubove uvoľnenie zo zmluvy, aby sa mohol vrátiť na Slovensko. Rozhodli sme sa im vyhovieť, keďže sme v tom čase riešili príchod obrancu Martina Kadleca a tak sme si to mohli dovoliť," povedal manažér kolínskeho A-mužstva Lukáš Krejčík. Cibák odohral za Kolín 33 zápasov, v ktorých si do štatistík pripísal 3 góly, 8 asistencií, 32 trestných minút a 2 mínusové body.