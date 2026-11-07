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Hokejový obranca Drgoň odchádza z Prešova do rodnej Trnavy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Drgoň prišiel na východ z Trenčína a sezónu 2026/2027 začal s kapitánskym céčkom.

Autor TASR
Prešov 7. novembra (TASR) - Deň po oznámení odchodu legionára Gemela Smitha opúšťa hokejistov HC Prešov aj ďalší hráč. Z kádra posledného tímu Tipsport ligy odchádza Adam Drgoň, ktorý bude pokračovať vo svojej kariére v drese HK Gladiators Trnava. Štyridsaťjedenročný obranca požiadal vedenie prešovského klubu o ukončenie spolupráce.

Drgoň prišiel na východ z Trenčína a sezónu 2026/2027 začal s kapitánskym „céčkom“. V 14 zápasoch však ani raz nebodoval a v kariére chcel pokračovať bližšie k svojmu domovu. Drgoň sa tak vracia do rodného mesta a do tímu, v ktorom pôsobil v rokoch 2004 až 2007. Klub o tom informoval v sobotu na sociálnych sieťach.
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