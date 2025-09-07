Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hokejový Prešov angažoval lotyšského útočníka Buncisa

Na snímke hokejisti Prešova sa tešia z postupu do slovenskej extraligy po triumfe v piatom zápase finále play off hokejovej Tipos SHL HC Prešov - HK Skalica v Prešove 24. apríla 2025. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Buncis odohral uplynulú sezónu 2024/2025 v drese dánskeho tímu Odense. V 64 zápasoch najvyššej dánskej súťaže nazbieral 47 kanadských bodov za 20 gólov a 27 asistencií.

Autor TASR
Prešov 7. septembra (TASR) - Do kádra nováčika Tipsport ligy HC Prešov pribudol 28-ročný lotyšský útočník Filips Buncis. Do najvyššej slovenskej súťaže sa vráti po dvoch rokoch, v sezóne 2022/2023 si obliekal dres HK Nitra. Prešovský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.

Buncis odohral uplynulú sezónu 2024/2025 v drese dánskeho tímu Odense. V 64 zápasoch najvyššej dánskej súťaže nazbieral 47 kanadských bodov za 20 gólov a 27 asistencií. Vo farbách HK Nitra doteraz odohral v slovenskej extralige celkovo 82 stretnutí so ziskom 41 kanadských bodov (19+22).

Vedenie HC Prešov napokon nepočíta s ruským obrancom Michailom Sidorovom. Po príchode Buncisa je v kádri päť legionárov (všetci útočníci), pričom do zápasu môžu zasiahnuť maximálne šiesti.
