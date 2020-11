Hokejový šampionát do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi sa neuskutoční

Zrušené šampionáty IIHF z 18. novembra:



muži:



A-skupina I. divízie (9. - 15. mája) - Ľubľana, Slovinsko



B-skupina I. divízie (26. apríla - 2. mája) - Katovice, Poľsko



A-skupina II. divízie (10. - 16. apríla) - Peking, Čína



B-skupina II. divízie (18 - 24. apríla) - Reykjavik, Island



A-skupina III. divízie (18. - 24. apríla) - Kockelscheuer, Luxembursko



B-skupina III. divízie (19. - 22. apríla) - Kapské Mesto, JAR



IV. divízia (8. - 14. marca) - Biškek, Kirgizsko



muži do 18 rokov:



A-skupina I. divízie (5. - 11. apríla) - Spišská Nová Ves (účasť SR)



B-skupina I. divízie (18. - 24. apríla) - Asiago, Taliansko



A-skupina II. divízie (4. - 10. apríla) - Tallinn, Estónsko



B-skupina II. divízie (21. - 27. marca) - Sofia, Bulharsko



A-skupina III. divízie (29. marca - 4. apríla) - Istanbul, Turecko



B-skupina III. divízie (28. marca - 3. apríla) - Kockelscheuer, Luxembursko



ženy:



A-skupina I. divízie (18. - 24. apríla) - Angers, Francúzsko (účasť SR)



B-skupina I. divízie (8. - 14. apríla) - Peking, Čína



A-skupina II. divízie (10. - 16. apríla) - Jaca, Španielsko



B-skupina I. divízie (7. - 13. marca) - Záhreb, Chorvátsko



III. divízia (15. - 21. marca) - Kaunas, Litva

Bratislava 18. novembra (TASR) - Turnaj A-skupiny I. divízie majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov v Spišskej Novej Vsi sa neuskutoční. Rada Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v stredu popoludní oficiálne zrušila aj ďalších 17 svetových šampionátov v sezóne 2020/21.Slovenská "" mala na aprílovom domácom šampionáte, ktorý predtým už raz zrušili, zabojovať o návrat do elitnej kategórie MS. Neuskutoční sa ani ženský turnaj A-skupina I. divízie MS vo francúzskom Angers, kde mali s rovnakým cieľom nastupovať slovenské reprezentantky. V stredu o tom informoval portál hockeyslovakia.sk.," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan. Stredajšie rozhodnutie zarmútilo aj predstaviteľov ženského hokeja. "" povedala pre hockeyslovakia.sk manažérka ženskej reprezentácie Ľubomíra Kožanová.Rada IIHF rozhodla na základe odporúčaní expertnej skupiny, ktorej členovia pravidelne monitorujú situáciu ohľadom šírenia ochorenia COVID-19. V polovici septembra zrušila federácia prvé šampionáty v nižších vekových kategóriách, pričom zelenú dala iba juniorským MS v elitnej kategórii. O dva mesiace neskôr definitívne zrušila ďalších osemnásť podujatí vrátane všetkých nižších medzi mužmi, ženami aj hráčmi do 18 rokov. Výnimkou sú len elitné kategórie.Slovenská reprezentácia do 18 rokov sa pod vedením trénera Ivana Feneša nemohla predstaviť na turnaji A-skupiny I. divízie v Spišskej Novej Vsi v apríli 2020 a nepredstaví sa na ňom ani na budúci rok. Viacerí hráči v dorasteneckom veku tak vinou pandémie prišli o možnosť konfrontovať sa s rovesníkmi na vrcholnom medzinárodnom podujatí vo svojej kategórii. "" povedal pre hockeyslovakia.sk. Feneš, ktorý tak poukázal na vypadnutie osemnástky SR 18 z elitnej kategórie v roku 2019.V platnosti zatiaľ zostávajú termíny mužských finálových kvalifikačných turnajov o účasť na ZOH 2022 v Pekingu. Tie sa za slovenskej účasti odohrajú v auguste. Zmeny nastali pri ženských turnajoch. V auguste bude na programe predkvalifikačná fáza, v októbri 2. kolo kvalifikácie a finálové turnaje, aj so slovenskou ženskou reprezentáciou, až v novembri 2021. Časové posuny ešte podliehajú schváleniu na Medzinárodnom olympijskom výbore (MOV), informuje hockeyslovakia.sk.Slovenská mužská reprezentácia sa stretne na domácom finálovom turnaji (26. - 29. augusta 2021) v Bratislave s Bieloruskom, Poľskom a Rakúskom. Ženy čakajú vo Švédsku domáce reprezentantky, Francúzky a postupujúce kvalifikantky z druhej fázy.