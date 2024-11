Hokejový Slovan posilnil český útočník Peterek

Bratislava 6. novembra (TASR) - Český hokejista Jonáš Peterek sa stal novou posilou klubu HC Slovan Bratislava. V tejto sezóne odohral tri zápasy za Bílí Tygři Liberec, no prevažne nastupoval v druhej najvyššej súťaži za HC Stadion Litoměřice. Slovan sa s ním dohodol na kontrakte do konca prebiehajúcej sezóny s následnou opciou. Trénerom by mal byť k dispozícii od najbližšieho domáceho zápasu proti úradujúcemu majstrovi z Nitry.



Peterek v drese Třinca vyhral českú dorasteneckú extraligu v sezóne 2018/19. Už ako 18-ročný absolvoval premiéru v extralige. V lete 2019 sa presunul do zámoria a sezónu odohral v kanadskej juniorke Western Hockey League (WHL) v tímoch Calgary Hitmen a Kelowna Rockets. Po návrate do Třinca nastupoval pravidelne vo farmárskom tíme vo Frýdku-Místku.



"Jonáš Peterek je stále ešte mladý perspektívny hráč, ktorý už má skúsenosti z mládežníckeho svetového šampionátu, kanadskej juniorky, Fínska, ako aj najvyššej českej súťaže. Je to typ hráča, ktorý je vysoký, veľmi dobre fyzicky disponovaný a silovo pripravený. Dokáže byť platný na oboch stranách klziska. Verím, že sa mu bude u nás dariť," povedal generálny manažér Lukáš Havlíček pre oficiálnu stránku klubu. Peterek pricestuje do Bratislavy v stredu a hneď sa zapojí do prvého tímového tréningu. Vybral si dres s číslom 95. Slovan vníma príchod mladého českého útočníka ako alternatívu na oživenie svojej ofenzívy a zvýšenie konkurencie na postoch stredných útočníkov, ako aj krídiel.



Dvadsaťtriročný útočník sa pred sezónou 2022/23 rozhodol vyskúšať pôsobenie vo Fínsku, presnejšie v druhej najvyššej súťaži Mestis. Prvú sezónu strávil v tíme Hermes z mesta Kokkola. V 51 zápasoch základnej časti zaznamenal 39 bodov za 18 gólov a 21 asistencií. Ďalšiu sezónu prešiel do tímu JoKP z mesta Joensuu, za ktorý stihol odohrať 14 zápasov s bilanciou 7 gólov a 11 asistencií. Po odchode z Fínska nastupoval od novembra 2023 pravidelne za HC Vítkovcie RIDERA, v 34 zápasoch strelil tri góly a pripísal si tiež šesť asistencií.



Jonáš je synom súčasného športového riaditeľa HC Oceláři Třinec a bývalého hráča Jana Petereka, ktorý v rokoch 1989 až 2014 odohral viac ako 1200 ligových zápasov v československej, českej a ruskej najvyššej súťaži.