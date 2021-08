Hokejový Slovan v Európe po 9 rokoch, Sersen: Verím, že nás to posunie

Program zápasov F-skupiny:



27. augusta 19.05 Leksands IF - SLOVAN BRATISLAVA

27. augusta 19.45 Fribourg-Gottéron - Oceláři Třinec

29. augusta 18.05 Leksands IF - Oceláři Třinec

29. augusta 17.45 Fribourg-Gottéron - SLOVAN BRATISLAVA

2. septembra 17.00 Oceláři Třinec – Fribourg-Gottéron

2. septembra 19.30 SLOVAN BRATISLAVA – Leksands IF

4. septembra 15.00 Oceláři Třinec – Leksands IF

4. septembra 17.30 SLOVAN BRATISLAVA – Fribourg-Gottéron

5. októbra 18.05 Leksands IF – Fribourg-Gottéron

6. októbra 17.00 Oceláři Třinec – SLOVAN BRATISLAVA

12. októbra 19.45 Fribourg-Gottéron – Leksands IF

13. októbra 18.00 SLOVAN BRATISLAVA - Oceláři Třinec

Bratislava 25. augusta (TASR) - V novej edícii hokejovej Ligy majstrov (CHL) sa po ročnej odmlke z dôvodu pandémie koronavírusu predstaví 32 mužstiev z 13 líg a 14 európskych krajín, ktoré medzi sebou odohrajú 125 zápasov. Slovenský hokej v nej bude reprezentovať Slovan Bratislava, ktorý sa vracia na európsku klubovú scénu po deviatich rokoch. Súťaž sa začne vo štvrtok 26. augusta a vyvrcholí finálovým zápasom 1. marca 2022.Slovan bude v prestížnej súťaži účinkovať vďaka voľnej karte, ktorú dostal od organizátorov. "" uviedla Rada CHL.Sezónu otvorí úradujúci šampión Frölunda Göteborg, ktorý sa v úvodnom zápase predstaví na ľade BK Mladá Boleslav. Slovan bude hrať v atraktívnej F-skupine proti českému majstrovi HC Oceláři Třinec, švajčiarskemu Fribourgu-Gottéron a švédskemu Leksandu. Zverenci Róberta Dömeho nastúpia najskôr 27. augusta vo Švédsku a o dva dni neskôr sa predstavia na ľade švajčiarskeho mužstva. "" povedal pre TASR kapitán Slovana Michal Sersen.Aby bola CHL pripravená na všetky eventuality, ktoré môžu prísť s vírusom Covid-19, rozhodla sa prispôsobiť svoje pravidlá pre sezónu 2021/2022. Aby sa tímy kvalifikovali do play off, musia odohrať aspoň 50 percent svojich zápasov v skupinovej fáze.Šesť tímov z piatich krajín bude v LM debutovať. Za Švédsko to sú Rögle Ängelholm a Leksands IF, ďalej Pinguins Bremerhaven z Nemecka, JKH GKS Jastrzebie z Poľska a okrem Slovana aj ukrajinský HC Donbass. Zástupca Ukrajiny bude v tejto súťaži vôbec po prvý raz. Odmeny v tejto sezóne sú spolu 3,31 milióna eur. Každý klub, ktorý sa predstaví v skupinovej fáze, dostane 60.000 eur, za postup do play off sú ďalšie financie.Skupinová fáza sa začne 26. augusta a skončí sa 13. októbra. Celkom 32 účastníkov rozdelili do ôsmich skupín po štyroch a každý odohrá šesť zápasov. Tímy, ktoré sa umiestnia na prvom a druhom mieste v tabuľke, postúpia do play off. Zápasy prvého kola vyraďovačky sa vyžrebujú 15. októbra.Slovan sa v medzinárodnej klubovej súťaži predstavil už v rokoch 2011 a 2012, keď pôsobil ako jediné slovenské mužstvo v European Trophy. V decembri 2012 bol spolu s Viedňou aj spoluorganizátorom finálového turnaja, v ktorom zvíťazil švédsky klub Lulea HF. Slovan vtedy vypadol vo štvrťfinále po prehre s ďalším švédskym mužstvom Färjestad BK 1:4. Slovan je tiež držiteľ najlepšieho umiestnenia slovenského mužstva v Lige majstrov. V januári 2008 obsadil na záverečnom turnaji Super Six v Petrohrade 3. miesto. Na turnaji v Rusku vtedy hrali víťazi šiestich európskych líg (Rusko, Švédsko, Slovensko, Fínsko, Česko, Švajčiarsko)."Belasí" majú za sebou skvelé výsledky v príprave. A-mužstvo v nej zdolalo Viedeň Capitals 6:2, Klagenfurt 5:1, rovnakým výsledkom zvíťazilo aj nad Michalovcami a na záver Slovan zdolal Košice 2:1. "," dodal Sersen.Prvý ročník nového formátu Ligy majstrov sa konal v sezóne 2014/2015. Triumfovala v ňom švédska Lulea, nasledujúce dva ročníky sa stali korisťou ďalšieho švédskeho tímu Frölunda. V roku 2018 triumfoval fínsky tím JYP Jyväskylä a potom opäť dvakrát Frölunda. Slovenské kluby sa v súťaži predstavili každý rok. V prvom ročníku obsadili Košice 3. miesto v základnej skupine. V ďalších dvoch rokoch hrali v LM Košice aj Nitra. "Corgoni" v roku 2016 nepostúpili zo skupiny, Košičania vypadli v 1. kole play off. O rok neskôr ukončili oba kluby pôsobenie v súťaži tiež v 1. kole vyraďovačky. V ďalších troch ročníkoch sa predstavila Banská Bystrica, skončila vždy na 4. mieste v skupine.