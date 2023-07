Hokejový útočník Chalupa zamieril z Michaloviec do Prešova

Prešov 10. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Samuel Chalupa sa dohodol na spolupráci s Prešovom, ktorý sa v budúcej sezóne predstaví v Slovenskej hokejovej lige. Do klubu zamieril po tom, čo v minulej sezóne pôsobil v extraligových Michalovciach. Prešovský klub informoval o novej akvizícii na sociálnych sieťach.



"Je to pre mňa veľká vec. Prešov je môj domov a spomienky na moje začiatky v tomto drese patria k tým najkrajším. Veľmi rád spomínam na atmosféru, ktorá na našom štadióne panovala v rozhodujúcich okamihoch. Verím, že to budem môcť zažiť znovu a pomôcť Prešovu na ceste za splnením našich cieľov. V Prešove sa stretla skvelá partia ľudí, ktorí chcú hokej v mojom rodnom meste znovu naštartovať. Pevne verím, že spoločnými silami dokážeme dostať prešovský hokej tam, kam patrí,“ povedal Chalupa.



Dvadsaťosemročný útočník pôsobil v najvyššej slovenskej súťaži aj v dresoch Nitry a Slovana Bratislava.