Hokejový útočník Ferenyi skončil v Trenčíne

Trenčín 20. decembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Nicolas Ferenyi už nie je hráč Dukly Trenčín. Klub o tom informoval na sociálnych sieťach.



Odchovanec trenčianskeho hokeja sa do Dukly vrátil pred sezónou 2022/2023 po ročníku, ktorý strávil v Nových Zámkoch a Dubnici. V prebiehajúcom ročníku nastúpil do 8 zápasov, v ktorých sa nezapísal do kanadského bodovania.



V najvyššej slovenskej súťaži doteraz odohral celkovo 112 zápasov, v ktorých nazbieral 9 bodov za 3 góly a 6 asistencií.