Hokejový útočník Michalík skončil v Humennom, na skúšku prišiel Oško

Humenné 27. novembra (TASR) - Slovenský hokejový útočník Markus Michalík ukončil na vlastnú žiadosť svoje pôsobenie v klube HC 19 Humenné. Do kádra nováčika Tipos extraligy by mohol pribudnúť útočník Patrik Oško, ktorý absolvuje skúšku. Klub informoval o zmenách v kádri na sociálnych sieťach.



Michalík prišiel do Humenného pred sezónou 2023/2024 z materského Liptovského Mikuláša. V drese extraligového nováčika nastúpil do 11 zápasov, v ktorých nebodoval a do štatistík si pripísal päť mínusových bodov. V krátkom období ide o druhý hráčsky odchod z Humenného, pred Michalíkom sa s klubom rozlúčil aj skúsený útočník Martin Kriška.



Pre 26-ročného Oška bude Humenné druhé pôsobisko v slovenskej extralige, v ktorej doteraz nastupoval za Liptovský Mikuláš. V prebiehajúcom ročníku 2023/2024 bol bez angažmánu, v uplynulej sezóne hral v Slovenskej hokejovej lige za Brezno a Martin.