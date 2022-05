Hokejový útočník Mlynarovič predĺžil zmluvu s Popradom

Poprad 27. mája (TASR) - Útočník Samuel Mlynarovič bude aj v budúcej sezóne pôsobiť v kádri hokejistov HK Poprad. S materským klubom sa dohodol na predĺžení kontraktu.



"Môj osobný cieľ je už roky nemenný a to vyhrať posledný zápas sezóny. Aj s tým som prichádzal minulý rok do Popradu a platí to aj teraz, keď som podpísal novú zmluvu. Teší ma, že môžem ostať doma a môj malý syn ma uvidí hrať v popradskom drese," uviedol 32-ročný popradský odchovanec pre klubový web.



Pod Tatry sa vrátil v priebehu minulej sezóny z poľského tímu Jastrzebie a s Popradom obsadil konečné šieste miesto. "Verím, že nová sezóna bude lepšia ako ta minulá, a že sa nám bude od začiatku dariť a budeme na vrcholných priečkach. Očakávam, že budem mať rovnaké úlohy ako v minulej sezóne a budem platným členom kádra."



Mlynarovič začne svoju trinástu sezónu v slovenskej najvyššej súťaži. Doposiaľ v nej hral okrem Popradu aj v projekte Orange 20 a v tímoch z Košíc, Banskej Bystrice a Michaloviec. V 604 dueloch nazbieral 259 bodov za 120 gólov a 139 asistencií. V zahraničí pôsobil dve sezóny aj v kazašskom Pavlodare, kde sa tešil z jedného titulu. Slovensko reprezentoval na MS 2010 do 20 rokov, v šiestich zápasoch získal dva body za gól a asistenciu.