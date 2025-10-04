< sekcia Šport
Hokejový útočník Schwindt sa vracia na Floridu
Autor TASR
Fort Lauderdale 4. októbra (TASR) - Kanadský hokejový útočník Cole Schwindt sa po troch rokoch vracia na Floridu. Panthers si ho stiahli z waiver listiny NHL, na ktorú ho predtým zaradil klub Vegas Golden Knights.
Schwindt hral za Panthers už v sezóne 2021/22 a v roku 2022 bol súčasťou výmeny, v rámci ktorej sa Matt Tkachuk sťahoval z Calgary na Floridu. Dvadsaťštyriročný center vtedy zamieril opačným smerom do tímu Flames. Neskôr sa stal hráčom Vegas, v minulom ročníku odohral za Golden Knights 42 zápasov základnej časti so ziskom gólu a siedmich asistencií. Teraz je späť v „slnečnom štáte“ a v tíme dvojnásobného obhajcu titulu má paradoxne zaplniť dieru v útoku, ktorá vznikla po zranení Tkachuka. Elitný krídelník bude po operácii pruhu a natrhnutého priťahovača pauzovať minimálne do decembra. Okrem toho chýba úradujúcemu šampiónovi aj kapitán Aleksander Barkov, ktorý pre roztrhnuté kolenné väzy možno vynechá aj celú sezónu.
„Mali sme ho v tíme už predtým a vieme, čoho je schopný,“ povedal na adresu Schwindta prezident hokejových operácií a generálny manažér „panterov“ Bill Zito. „Poznáme jeho silné stránky. Je to preňho skvelá príležitosť,“ dodal pre AP. Cole Schwindt sa v organizácii stretne aj s bratom Kaiom Schwindtom, ten však už medzičasom zamieril z prípravného kempu na farmu do Charlotte a ročník odštartuje v AHL.
