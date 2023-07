Hokejový útočník Tvrdoň prestúpil z Nitry do Poruby

Praha 3. júla (TASR) - Slovenský hokejový útočník Marek Tvrdoň prestúpil z HK Nitra do tímu HC RT TORAX Poruba 2011. Vedenie českého klubu to oznámilo na svojom webe.



Tridsaťročný krídelník nastúpil v uplynulej sezóne na 44 zápasov v základnej časti a získal 18 bodov (6+12), v play off pridal 4 stretnutia a zaznamenal gól a asistenciu. "Dohodli sme sa na ročnej zmluve s ročnou opciou. Marek je silový hráč a dlhodobo preukazuje drajv do bránky, je v najlepších rokoch a sľubujeme si od neho cenné skúsenosti nielen pred bránkou, ale aj rozhodnosť v kľúčových bojoch, napríklad v play off," povedal generálny manažér Pavel Hinner.