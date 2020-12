Hokejový útočník Wolski ukončil kariéru

Varšava 16. decembra (TASR) - Kanadský hokejista poľského pôvodu Wojtek Wolski ukončil vo veku 34 rokov aktívnu kariéru. Informovala o tom poľská stránka hokej.net s odvolaním sa na podcastovú reláciu "Spittin’ Chiclets".



Wolski sa dostal do profesionálneho hokeja po pôsobení v zámorských juniorských súťažiach. V roku 2004 ho z 21. miesta draftoval klub Colorado Avalanche a v NHL sa útočník objavil aj v dresoch Phoenixu, New Yorku Rangers a Washingtonu. Celkovo v nej odohral 480 zápasov, v ktorých dosiahol 107 gólov a 177 asistencií. Po odchode zo zámoria odohral takmer sedem sezón v KHL, v ktorej získal v roku 2016 Gagarinov pohár. Posledným pôsobiskom jeho kariéry bol Třinec, za ktorý odohral v sezóne 2019/2020 trinásť zápasov so ziskom 17 bodov. K najväčším úspechom jeho kariéry patrí bronz zo ZOH 2018 v Pjongčangu, ktorý vybojoval vo farbách Kanady.