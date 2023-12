SZĽH schválil rozpočet, Šmátralu odvolali z pozície kontrolóra

Bratislava 5. decembra (TASR) - Delegáti Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) odvolali z pozície kontrolóra a predsedu dozornej rady Jaromíra Šmátralu. Rozhodli o tom na utorkovom kongrese, kde schválili aj budúcoročný finančný rozpočet a zároveň určili Norberta Kocha za člena dozornej rady.



"Každý delegát, ako člen hokejového hnutia má právo podať návrh. Klub z Dolného Kubína podal tento návrh na odvolanie a bod bol prerokovaný. Z počtu 290 hlasov bolo 267 delegátov za. Rozhodli sa tak na základe určitých skutočností. Naďalej však bude vykonávať túto funkciu až do dňa, kým nebude zvolený nový kontrolór. A to z dôvodu, aby SZĽH bol naďalej fungujúcou organizáciu alebo občianskym združením. Môže sa stať, že bude v budúcom roku ešte jeden kongres, aby sa dovolil," uviedol generálny sekretár Miroslav Lažo na utorkovom brífingu.



Hlavným bodom programu kongresu bolo schválenie rozpočtu na rok 2024. "Je veľmi podobný, ako v minulom roku. Bude to okolo 10 miliónov eur, čo je finančný príspevok zo štátu a presným systémom sa delí medzi kluby a fungovanie reprezentácie. Návrh bol schválený jednohlasne. Vnímame to ako úspešný deň pre hokej," povedal prezident SZĽH Miroslav Šatan, podľa ktorého rozpočet neovplyvní ani vznik ministerstva športu a cestovného ruchu: "Budúcoročný to neovplyvní. Je plán alebo politický prísľub, aby sa financie navyšovali do športu. Predpokladám, že zmeny budú zapracované až na rok 2025."



Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) v pondelok informovala, že zavedie povinné chrániče krku na všetkých svojich podujatiach, vrátane ZOH a MS. Reagovala tak na nedávne úmrtie, keď koncom októbra v zápase britského Challenge Cupu zomrel americký útočník Adam Johnson. Hráčovi Nottinghamu Panthers nešťastne prerezal krk nôž súperovej korčule. Bývalý hráč Pittsburghu následkom zranenia podľahol vo veku 29 rokov.



Podľa Šatana to je legitímna diskusia vzhľadom na to, čo sa stalo: "Som možno prekvapený, že prišlo takto rýchlo k rozhodnutiu, možno aj bez nejakej širšej diskusie. Aj my sme v našom hnutí pripravili zmeny. Od 1. januára to bude povinné v našich juniorských súťažiach, čiže myslím pre všetkých hráčov narodených v roku 2003 a neskôr. U mužov to bude ešte predmetom diskusie aj podľa toho, čo sa stane v medzinárodnom hokeji. Odporúčame im, aby to nosili, ale nechávame to na voľbu každého hráča." Presný dátum, kedy nová povinnosť vstúpi do platnosti, zatiaľ nie je známy. "Zatiaľ nemáme detaily či už to bude na tohtoročných MS, alebo to bude odstupňované vekom. Počkáme si na ďalšie informácie a potom sa k tomu vyjadríme alebo na to zareagujeme," dodal Šatan.