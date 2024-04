Třinec zdolal Pardubice 4:1 a vynútil si siedmy duel

finále play off českej extraligy – šiesty zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 4:1 (2:0, 1:0, 1:1)



Góly: 14. Růžička (Voženílek, Helewka), 16. HREHORČÁK (ČACHO, DRAVECKÝ), 30. Vrána (Cienciala, Kundrátek), 59. HREHORČÁK - 57. Kousal



/stav série: 3:3/

Třinec 26. apríla (TASR) - Hokejisti Třinca zvíťazili v piatkovom šiestom finále play off najvyššej českej súťaže nad Pardubicami 4:1. Domáci vyrovnali stav série na 3:3, o majstrovi rozhodne záverečný nedeľňajší duel na ľade Pardubíc. Dvoma gólmi vrátane víťazného k tomu prispel slovenský útočník Patrik Hrehorčák. Asistovali mu krajania Viliam Čacho a Vladimír Dravecký.Úvodný gól strelil v 14. minúte Martin Růžička. Bol to jeho prvý presný zásah v play off a premiérový po vyše dvoch mesiacoch. O dve minúty neskôr poslal Dravecký puk pozdĺž mantinelu na Čacha, ktorý vystrelil. Jeho pokus ešte dokázal brankár Roman Will vyraziť, na Hrehorčákovu strelu v páde však už nestačil. V prostrednom dejstve upravil na 3:0 kapitán Petr Vrána. Ocitol sa pred odkrytou bránou, potrestal vylúčenie Lukáša Radila a ukončil pardubickú šnúru dvanástich ubránených oslabení za sebou.Hostia sa dostali v 55. minúte k presilovke a siahli k riskantnému odvolaniu brankára, ktoré využil Robert Kousal. Will odišiel z bránky znova vyše dve minúty pred koncom, no po chvíli zakončil do prázdnej bránky Hrehorčák. Vo finále českej ligy sa hrá siedmy zápas prvýkrát po deviatich rokoch a Třinec bojuje o piaty titul za sebou.