Ideálne podmienky pre mládež. V Ružinove vyrástlo nové kryté ihrisko

Bratislava 13. októbra (TASR) - Nové kryté multifunkčné ihrisko vyrástlo v uplynulých dňoch v športovom areáli na Drieňovej ulici v bratislavskom Ružinove. Okrem Hokejovej akadémie Zdena Cígera, ktorá sa do areálu presťahovala pred šiestimi rokmi, bude zastrešenú plochu využívať aj mládež hokejového Slovana Bratislava. Cígerova akadémia totiž nedávno prešla pod krídla bratislavského klubu a nadviazala s ním úzku spoluprácu.



Zastrešená multifunkčná plocha vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým výborom (SOŠV). Vyrástla na pôvodnom multifunkčnom ihrisku, ktoré zrekonštruovali, zväčšili, položili naň nový povrch a umiestnili nad neho oceľovú konštrukciu s nepremokavou plachtou. Vďaka tomu bude dostupné hokejovej mládeži takmer po celý rok.



"Teším sa z toho," povedal pre TASR Zdeno Cíger: "Som tu už šesť rokov, s majiteľom areálu sme mali víziu, že by sme takúto krytú halu postavili. Pred ňou tu bolo jedno mutifunkčné ihrisko, ktoré už však bolo rozbité, v zlom stave. V daždivom či zimnom období sa tu nedalo hrať. Rozhodli sme sa preto, že nájdeme spôsob, ako vybudovať nové zastrešené ihrisko. Tešíme sa, že sa nám to podarilo. Trvalo to trochu dlhšie, pre pandémiu sa to všetko brzdilo. Teraz už stojí, je funkčné, nachystané, no otvorili sme ho práve v čase, keď ho nebudeme môcť využívať tak, ako by sme chceli. Žiaľ, počty nakazených narastajú, budeme trochu zabrzdení. Samozrejme, zdravie je dôležité, môžeme iba dúfať, že to celé nebude dlho trvať a že to rýchlo pominie." Ihrisko sa bude využívať najmä na suché tréningy a kompenzačné cvičenia: "Priestory sú skutočne perfektné. Môžu ich využívať chalani z akadémie na všestrannosť. Podmienky sú ideálne, využiť sa dá syntetický ľad, chlapci si môžu zdokonaľovať zručnosti, streľbu, individuálne činnosti."



Multifunkčné ihrisko môžu využívať aj tenisti či iní športovci. V rámci budovy pribudnú čoskoro aj ďalšie priestory na tréning. "Chceme tu ešte dobudovať posilňovňu, v ktorej budú činky a ďalšie pomôcky. Bude tu možnosť na skupinové tréningy, možnosť zahrať si nejaké hry. To dnešným hokejistom chýba, treba v nich vybudovať hravosť. Prepojenie so Slovanom sa bude týkať prípravy mládeže. Slovan nemá také priestory okolo svojho štadióna, takže vedenie klubu to privítalo. Myslím si, že celá spolupráca bude veľmi pozitívna, chlapci zo Slovana budú mať kde trénovať a zdokonaľovať sa," doplnil Cíger.



Možnosť využívať nové priestory ocenil aj športový manažér mládeže HC Slovan Bratislava Miroslav Lažo: "Som veľmi rád, že sa takéto niečo podarilo, že deti majú možnosť a priestor, kde trénovať. Každé jedno športovisko, ktoré sa otvorí, nielen v rámci Bratislavy, je veľmi dobré a potrebné pre naše deti. Určite chceme so Zdenovou akadémiou spolupracovať. Tým, že Zdeno dnes patrí pod Slovan Bratislava a je súčasťou klubu, jeho chlapci majú možnosť hrať u nás. Spolupráca je postavená na tom, že budeme aj my využívať tieto priestory."



Na oficiálnom otvorení ihriska nechýbal okrem zástupcov Slovana aj prezident Slovenského olympijského a športového výboru (SOŠV) Anton Siekel. "Veľmi sa z toho teším. Najviac sa budem tešiť, keď bude ihrisko plné športovcov, čo dnes, žiaľ, nie je možné. V tejto ťažkej dobe je to však dobrá správa pre slovenský šport. Nech je takýchto ihrísk čo najviac," zaželal si šéf SOŠV.