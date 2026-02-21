< sekcia Šport
Holanďan Bergsma vyhral preteky s hromadným štartom
Autor TASR
Miláno 21. februára (TASR) - Holandský rýchlokorčuliar Jorrit Bergsma získal na ZOH 2026 zlatú medailu v pretekoch s hromadným štartom. V sobotňajšom finále triumfoval na ovále v Miláne pred Dánom Viktorom Holdom Thorupom a vo veku 40 rokov sa stal najstarším olympijským šampiónom v tomto športe. Bronz vybojoval domáci Talian Andrea Giovannini.
Pre veterána Bergsmu je to druhé olympijské zlato, na ZOH 2014 v Soči zvíťazil na 10.000 m trati. V Miláne skončil vo svojej obľúbenej disciplíne na bronzovej priečke. V pretekoch s hromadným štartom nazbieral celkovo 68 bodov a zvíťazil suverénnym spôsobom. Giovannini bol na ZOH 2026 členom zlatej talianskej zostavy v tímovej stíhačke.
ZOH 2025 - rýchlokorčuľovanie
muži - preteky s hromadným štartom: 1. Jorrit Bergsma (Hol.) 68 bodov, 2. Viktor Hald Thorup (Dán.) 47, 3. Andrea Giovannini (Tal.) 21, 4. Jordan Stolz (USA) 10, 5. Chung Jae Woong (Kór. rep.) 6, 6. Antoine Gelinas-Beaulieu (Kan.) 3, 7. Mathieu Belloir (Fr.) 1, 8. Indra Medard (Belg.) 1, 9. Bart Swings (Belg.) 10. Šomu Sasaki (Jap.)
