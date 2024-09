Holanďan Kooij zvíťazil v hamburských pretekoch BEMER Cyclassics

27. ročník BEMER Cyclassics (Hamburg - Hamburg, 178 km):



1. Olav Kooij (Hol./Visma - Lease a Bike) 3:39:49 h, 2. Jonathan Milan (Tal./Lidl-Trek), 3. Biniam Girmay (Erit./Intermarche-Wanty), 4. Jordi Meeus (Belg./Red Bull - Bora-hansgrohe), 5. Alexander Kristoff (Nór./Uno-X Mobility), 6. Axel Zingle (Fr./Cofidis) všetci rovnaký čas



Hamburg 8. septembra (TASR) - Holandský cyklista Olav Kooij z tímu Visma - Lease a Bike sa stal víťazom 27. ročníka BEMER Cyclassics. V nedeľných 178 km dlhých pretekoch so štartom i cieľom v Hamburgu dosiahol čas 3:39:49 h a v záverečnom špurte triumfoval pred Talianom Jonathanom Milanom (Lidl-Trek) a Biniamom Ghirmayom z Eritrey (Intermarche-Wanty). Podujatie je zaradené do seriálu UCI WorldTour.Preteky boli súčasťou tradičného cyklistického víkendu, ktorý sa v Hamburgu koná od roku 1996. Ešte pred súťažou profesionálov boli na programe amatérske preteky, ktoré však prerušilo niekoľko vážnych pádov a hlavnú trať organizátori skrátili o 21 km. Tá mala prevažne rovinatý charakter s niekoľkými kopcami v záverečnej tretine. Počas etapy došlo k viacerým únikom, no 11 km pred cieľom bol už pelotón pokope. Išlo sa vo vysokom tempe, o čom svedčí aj najvyššia priemerná rýchlosť v histórii podujatia - 48,4 km/h.