Holanďan Lavreysen obhájil zlato v šprinte

Paríž 9. augusta (TASR) - Holandský dráhový cyklista Harrie Lavreysen získal zlatú medailu v šprinte na OH v Paríži. V piatkových pretekoch tesne predstihol Austrálčana Matthewa Richardsona. Bolo to pre neho už štvrté olympijské zlato a druhé v Paríži, keď triumfoval aj v tímovom šprinte.



V súboji o bronz sa predstavili Jeffrey Hoogland z Holandska a Brit Jack Carlin. Lavreysen obhájil zlato v individuálnej súťaži zlato z OH 2020 a v nedeľu sa pokúsi získať tretie parížske zlato v disciplíne keirin.