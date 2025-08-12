Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Holanďan Poku posilnil Bayer Leverkusen, dohodol sa na 5-ročnej zmluve

Na snímke hore Ernest Poku (Holandsko) a dole Charlie Cresswell (Anglicko) bojujú o loptu počas semifinále Anglicko - Holandsko na majstrovstvách Európy hráčov do 21 rokov v Bratislave v stredu 25. júna 2025. Foto: TASR - Martin Baumann

Leverkusen 12. augusta (TASR) - Holandský futbalista Ernest Poku sa stal novou posilou Bayeru Leverkusen. Klub v utorok na oficiálnej webovej stránke informoval o päťročnej zmluve pre mládežníckeho reprezentanta Oranjes. Nemecký majster zo sezóny 2023/2024 zaplatil za jeho služby holandskému AZ Alkmaar približne 10 miliónov eur.

Dvadsaťjedenročný Poku sa s Alkmaarom rozlúčil počas víkendu asistenciou pri otváracom góle v dueli 1. kola Eredivisie proti Groningenu. Rodák z Amsterdamu podpísal v AZ svoj vôbec prvý profesionálny kontrakt v roku 2020, odvtedy nastúpil v jeho drese na 79 duelov. V tíme Erika ten Haaga by mal v krídelných priestoroch nahradiť Jeremieho Frimponga, ktorý spoločne s Florianom Wirtzom odišiel v lete do Liverpoolu. „Farmaceuti“ prišli aj o stredopoliara Granita Xhaku, či obrancu Jonathana Taha. Tých nahradili Malik Tillman a Jarell Quansah, brankársky post posilnil ďalší Holanďan Mark Flekken.
