Holanďania aj Ukrajinci plánujú hrať ofenzívne

C-skupina:



HOLANDSKO - UKRAJINA /piatok 21.00, Arena Johana Cruyffa v Amsterdame/



Rozhodcovia: Felix Brych - Mark Borsch, Stefan Lupp (všetci Nem.)



Predpokladané zostavy:

Holandsko: Stekelenburg - Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Wijndal - De Jong, De Roon, Wijnaldum - Depay, Weghorst



Ukrajina: Buščan - Karavajev, Zabarnij, Matvijenko, Mykolenko - Zinčenko, Sydorčuk, Malinovskij - Jarmolenko, Jaremčuk, Zubkov

Amsterdam 11. júna (TASR) - Futbalistov Holandska a Ukrajiny čaká v nedeľu na ME 2020 vôbec prvý vzájomný súťažný duel. Doteraz sa stretli iba dvakrát v príprave a oba súboje sa skončili v prospech "Oranjes". Holanďania sa na európsky šampionát vrátili po predchádzajúcej prekvapujúcej absencii. Pre majstrov Európy z roku 1988 ide o desiatu účasť na podujatí. Duel C-skupiny v Amsterdame má výkop o 21.00, rozhodovať bude Nemec Felix Brych.Hráči z "krajiny tulipánov" majú za sebou obdobie šampionátovej krízy, keď chýbali na ME 2016 aj MS 2018. V roku 2019 však už prešli do finále Ligy národov, v ktorom podľahli Portugalsku 0:1, a z kvalifikácie na ME 2020 postúpili s prehľadom, hoci z druhej priečky za Nemeckom.Očakávania holandských fanúšikov umocňuje aj fakt, že Amsterdam je jedno z hostiteľských miest šampionátu.vyhlásil tréner Frank de Boer.Z väčších hviezd bude bývalému reprezentačnému obrancovi chýbať predovšetkým pilier defenzívy FC Liverpool Virgil van Dijk. Od Holanďanov možno tradične očakávať ofenzívne poňatie hry:Žreb sa na prvý pohľad zdá byť voči Holanďanom milosrdný, tréner De Boer však odmieta podceniť akéhokoľvek súpera:Ukrajinci sa predstavia na ME tretíkrát za sebou. Premiéru mali v roku 2012, keď turnaj spoluorganizovali. Zo šiestich duelov na podujatí päťkrát prehrali bez streleného gólu. Jediný úspech si pripísali v roku 2012 v zápase so Švédskom, ktoré zdolali v Kyjeve 2:1. Oba góly dal vtedy súčasný reprezentačný tréner Andrij Ševčenko.Kvalifikáciu zvládli "žlto-modrí" bez prehry, B-skupinu vyhrali o tri body pred Portugalskom.zhodnotil Ševčenko súperov v C-skupine.Bývalý útočník preferuje aj ako tréner ofenzívnu hru a pred šampionátom deklaroval, že od nej nemieni ustúpiť, bez ohľadu na protivníka: