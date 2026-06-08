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Holanďania budú na MS bez zraneného Timbera, nahradí ho Geertruida
Oranjes sa na šampionáte predstavia v F-skupine spoločne s Japonskom, Švédskom a Tuniskom.
Autor TASR
New York 8. júna (TASR) - Jurrien Timber bude chýbať holandskej futbalovej reprezentácii na blížiacich sa MS v USA, Kanade a Mexiku. Obranca Arsenalu Londýn sa totiž ešte stále úplne nezotavil zo zranenia slabín, nahradí ho Lutsharel Geertruida zo Sunderlandu.
„Timber sa nezotavil natoľko, aby mohol hrať na MS. Po konzultáciách s medicínskym personálom sme sa rozhodli, že po pondelňajšom prípravnom zápase s Uzbekistanom v New Yorku opustí tím a nepocestuje do Kansasu City, kde bude mať reprezentácia svoju základňu," citovala stanovisko vedenia holandskej výpravy agentúra AP. Oranjes sa na šampionáte predstavia v F-skupine spoločne s Japonskom, Švédskom a Tuniskom.
„Timber sa nezotavil natoľko, aby mohol hrať na MS. Po konzultáciách s medicínskym personálom sme sa rozhodli, že po pondelňajšom prípravnom zápase s Uzbekistanom v New Yorku opustí tím a nepocestuje do Kansasu City, kde bude mať reprezentácia svoju základňu," citovala stanovisko vedenia holandskej výpravy agentúra AP. Oranjes sa na šampionáte predstavia v F-skupine spoločne s Japonskom, Švédskom a Tuniskom.