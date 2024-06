Holanďania nastúpia na šampionáte v Nemecku bez zraneného de Jonga

Amsterdam 11. júna (TASR) - Holandská futbalová reprezentácia sa na ME v Nemecku predstaví bez Frenkieho de Jonga. Stredopoliar FC Barcelona sa nestihol zotaviť zo zranenia členka, ktoré utrpel v aprílovom El Clasicu proti Realu Madrid.



Dvadsaťsedemročný de Jong robil maximum pre to, aby na ME štartoval, boj s časom však prehral. "Žiaľ, môj členok stále nie je v stopercentnom stave. Budem však doma držať palce našej oranžovej légii. Do toho, chalani!" napísal de Jong na Instagrame.



Na úvodné stretnutie v D-skupine s Poľskom nastúpia "oranjes" v nedeľu 15. júna. Ich ďalšími súpermi budú Francúzi a Rakúšania.