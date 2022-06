Holanďania opäť rozhodli v závere, De Ligt: Desať bodov je dobrých

Rotterdam/Varšava 15. júna (TASR) - Futbalisti Holandska rozhodli v záverečných sekundách o víťazstve 3:2 nad Walesom. Pred septembrovým vyvrcholením bojov v 4. skupine A-divízie Ligy národov majú na čele tabuľky trojbodový náskok pred Belgickom, s ktorým sa ešte raz stretnú a budú mať výhodu domáceho prostredia.



"Desať bodov zo štyroch zápasov je dobrý štart do súťaže. Ukázali sme hlad po víťazstve. Bola to krásna bodka za náročnou sezónou. Všetci sa už tešíme na zaslúžené dovolenky a trochu oddychu," citoval portál uefa.com stopéra Matthijsa De Ligta, ktorý viedol tím ako kapitán. Duel v Rotterdame mal dramatický záver. Najprv Gareth Bale v druhej minúte nadstavenia vyrovnal z penalty na 2:2, no Memphis Depay zariadil o minútu na to tri body pre "oranjes."



"Už predtým v zápase s Poľskom sme v závere tvrdo búšili do súpera, no gól nám nebolo dopriate streliť. Dnes to vyšlo, za čo sme veľmi radi. Vyhrať zápas gólom v posledných sekundách je nádherný pocit," dodal De Ligt. Zopakoval sa tak scenár spred šiestich dní z Cardiffu, keď Walesania v 90.+2 minúte vyrovnali na 1:1, no Holanďania napokon uchmatli všetky body po góle Wouta Weghorsta.



Wales v júnovom asociačnom termíne získal iba jeden bod, no samotné účinkovanie v A-divízii vníma najmä ako veľkú školu. "Som hrdý na naše mužstvo. Hráme proti najlepším tímom v Európe a dokážeme s nimi držať krok. Prehrali sme tri zápasy, ale všetky iba o gól. To potvrdzuje, že ideme správnym smerom. Škoda prehry v Holandsku, po góle na 2:2 sme si mysleli, že máme bod v hrsti. Dnešok je pre nás poučením, že treba hrať do úplného konca," povedal obranca Ben Davies.



Belgičania v druhom utorkovom zápase zvíťazili v Poľsku 1:0. Jediný gól strelil už po štvrťhodine útočník Besiktasu Michy Batshuayi. "Prvý polčas sa niesol v našej réžii, kontrolovali sme hru a strelili gól. V závere sme sa však dostali do problémov, našťastie nás podržal brankár," uviedol krídelník Thorgan Hazard.



Poliaci vstúpili do LN víťazstvom 2:1 na Walesom, no v ďalších troch zápasoch uchmatli iba jeden bod. "Škoda, že sme dnes nezabodovali. Nezaslúžili sme si prehrať, najmä kvôli našim skvelým fanúšikom. Dúfam, že im pripravíme viac radosti na jeseň a najmä na MS v Katare," povedal útočník Karol Šwiderski.