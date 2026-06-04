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Holanďania prehrali v prípravnom stretnutí s Alžírskom 0:1
Hráči Dánska remizovali v belgickom Liege s Konžskou demokratickou republikou 0:0. V ďalšom zápase Izrael zvíťazil v Tirane nad domácim Albánskom 1:0.
Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Futbalisti Holandska prehrali v stredajšom prípravnom stretnutí v Rotterdame s ďalším účastníkom MS 2026 Alžírskom 0:1. Jediný gól strelil v 86. minúte Anis Hadj Moussa. Taliani zvíťazili nad domácim Luxemburskom 1:0 presným zásahom Francesca Esposita.
Hráči Dánska remizovali v belgickom Liege s Konžskou demokratickou republikou 0:0. V ďalšom zápase Izrael zvíťazil v Tirane nad domácim Albánskom 1:0.
Hráči Dánska remizovali v belgickom Liege s Konžskou demokratickou republikou 0:0. V ďalšom zápase Izrael zvíťazil v Tirane nad domácim Albánskom 1:0.
prípravné zápasy:
Holandsko - Alžírsko 0:1 (0:0)
Gól: 86. Hadj Moussa
Luxembursko - Taliansko 0:1 (0:0)
Gól: 49. Esposito
Poľsko - Nigéria 2:2 (1:1)
Góly: 45.+1 Potulski, 90.+5 Wisniewski - 23. Moffi, 77. Onuachu (z 11 m)
Gibraltár - Britské Panenské ostrovy 4:0 (3:0)
Góly: 32. a 64. Scanlon, 10. Chalwell (vl.), 42. Mason
Albánsko - Izrael 0:1 (0:0)
Gól: 73. Gloukh
DR Kongo - Dánsko 0:0
Holandsko - Alžírsko 0:1 (0:0)
Gól: 86. Hadj Moussa
Luxembursko - Taliansko 0:1 (0:0)
Gól: 49. Esposito
Poľsko - Nigéria 2:2 (1:1)
Góly: 45.+1 Potulski, 90.+5 Wisniewski - 23. Moffi, 77. Onuachu (z 11 m)
Gibraltár - Britské Panenské ostrovy 4:0 (3:0)
Góly: 32. a 64. Scanlon, 10. Chalwell (vl.), 42. Mason
Albánsko - Izrael 0:1 (0:0)
Gól: 73. Gloukh
DR Kongo - Dánsko 0:0