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Holanďania prehrali v prípravnom stretnutí s Alžírskom 0:1

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Kapitán Holandska Virgil van Dijk (vľavo) a futbalista Alžírska Amine Gouiri bojujú o loptu v prípravnom zápase Holandsko - Alžírsko v Rotterdame v stredu 3. júna 2026. Foto: TASR/AP

Hráči Dánska remizovali v belgickom Liege s Konžskou demokratickou republikou 0:0. V ďalšom zápase Izrael zvíťazil v Tirane nad domácim Albánskom 1:0.

Autor TASR
Bratislava 3. júna (TASR) - Futbalisti Holandska prehrali v stredajšom prípravnom stretnutí v Rotterdame s ďalším účastníkom MS 2026 Alžírskom 0:1. Jediný gól strelil v 86. minúte Anis Hadj Moussa. Taliani zvíťazili nad domácim Luxemburskom 1:0 presným zásahom Francesca Esposita.

Hráči Dánska remizovali v belgickom Liege s Konžskou demokratickou republikou 0:0. V ďalšom zápase Izrael zvíťazil v Tirane nad domácim Albánskom 1:0.

prípravné zápasy:

Holandsko - Alžírsko 0:1 (0:0)

Gól: 86. Hadj Moussa



Luxembursko - Taliansko 0:1 (0:0)

Gól: 49. Esposito



Poľsko - Nigéria 2:2 (1:1)

Góly: 45.+1 Potulski, 90.+5 Wisniewski - 23. Moffi, 77. Onuachu (z 11 m)



Gibraltár - Britské Panenské ostrovy 4:0 (3:0)

Góly: 32. a 64. Scanlon, 10. Chalwell (vl.), 42. Mason



Albánsko - Izrael 0:1 (0:0)

Gól: 73. Gloukh



DR Kongo - Dánsko 0:0
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