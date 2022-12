Holanďania proti USA dominovali, Van Dijk: Van Gaal je prínosom

Dauha 4. decembra (TASR) - Tréner futbalistov Holandska Louis van Gaal vyslal jasný signál, svojich zverencov chce priviesť k titulu majstrov sveta. Aj za cenu zavrhnutia tradičnej holandskej identity. Hráči v oranžovom namiesto "totálneho" futbalu hrajú na MS v Katare zo zabezpečenej obrany a vyrážajú do rýchlych protiútokov. Zatiaľ sa im to vypláca, do štvrťfinále postúpili suverénne po sobotňajšom triumfe nad Američanmi 3:1.



Van Gaal sa za opustenie útočného futbalu nevyhol kritike z vlastných radov, tá však po ďalšom úspechu utíchla. Holanďania skórovali dvakrát už do prestávky po akciách ako cez kopirák. Po prechode do útoku prišiel center do šestnástky, odkiaľ skóroval v 10. min Memphis Depay a v nadstavení prvého polčasu Daley Blind. Prvému presnému zásahu predchádzalo 20 prihrávok. "Bol to skvelý gól. Podľa mňa dokonalý," nadchýňal sa po stretnutí podľa AFP stredopoliar Davy Klaassen a nevyhol sa ani polemike o opustení útočného štýlu. "Samozrejme, že by sme chceli hrať holandským štýlom. Ale koniec koncov chceme v prvom rade triumfovať. To je najdôležitejšie."



Sedemdesiatjedenročný kouč sa posadil minulý rok na lavičku Holanďanov už po tretíkrát a oficiálne s mužstvom stále neprehral, keďže neúspechy v jedenástkových rozstreloch sa v štatistikách ako prehry neuvádzajú. "Pod jeho vedením nás nezdolali, takže si zaslúži prejav úcty. Je veľkým prínosom pre holandský futbal," podržal Van Gaala aj kapitán "oranjes" Virgil van Dijk.



Američania dokázali zdramatizovať duel v 76. min kurióznym gólom striedajúceho Hajiho Wrighta, ktorý usmernil loptu poza chrbát do vinkla v páde. Predovšetkým americkí obrancovia však hráčom súpera nestačili a o päť minút na to definitívne rozhodol Denzel Dumfries, ktorý zavŕšil svoj výborný výkon po dvoch asistenciách aj gólom.



Prvé vyraďovacie kolo sa pre Američanov stalo konečnou rovnako ako v rokoch 2010, 2014. Po neúčasti na turnaji v Rusku však v tíme vládne spokojnosť pred nadchádzajúcim šampionátom, ktorý sa bude o štyri roky konať práve v Severnej Amerike. "Ak si porovnáme to, ako sme chceli hrať a to ako sme naozaj hrali, nájdeme veľa pozitív. Myslím, že americká verejnosť môže byť optimistická," zhodnotil vystúpenie svojho mužstva kouč USA Gregg Berhalter podľa AP.



Holanďania nastúpia v boji o prvú štvorku proti Argentíne. Duel sa bude hrať v piatok o 20.00 SEČ v Lusaile.