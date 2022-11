Holanďania remizovali s Ekvádorom 1:1, stopka pre Katar

Holandský futbalista Cody Gakpo (uprostred) sa teší so spoluhráčmi po strelení úvodného gólu v zápase základnej A-skupiny Holandsko - Ekvádor na MS v katarskom meste Dauha v piatok 25. novembra 2022. Foto: TASR - AP

A-skupina - 2. kolo:



Holandsko - Ekvádor 1:1 (1:0)



Góly: 6. Gakpo - 49. Valencia. ŽK: Mendez (Ekvádor). Rozhodovali: Ghorbal – Gourari, Etchiali (všetci Alž.), 44.833 divákov.



Holandsko: Noppert – Dumfries, Timber, Van Dijk, Ake, Blind – Koopmeiners (80. De Roon), De Jong, Klaassen (69. Berghuis) – Bergwijn (46. Depay), Gakpo (79. Weghorst)



Ekvádor: Galindez – Preciado, Porozo, Torres, Hincapie, Estupinan – Plata (90. Ibarra), Mendez, Caicedo, Estrada (74. Sarmiento) – Valencia (90. Rodriguez)

Holandský futbalista Teun Koopmeiners (hore) a hráč Ekvádoru Moises Caicedo (dole) bojujú o loptu v zápase základnej A-skupiny Holandsko - Ekvádor na MS v katarskom meste Dauha v piatok 25. novembra 2022. Foto: TASR - AP

hlasy po zápase /zdroj: ESPN, DPA/



Gustavo Alfaro, tréner Ekvádoru: "Víťazstvo bolo nad naše sily. Už pred týmto stretnutím som hovoril, že mi na výsledku nezáleží. Stálo proti nám Holandsko. Toto mužstvo má majstrovské ambície a ťahá šnúru 17 zápasov bez prehry. Nám chýbali skúsenosti."



Virgil van Dijk, kapitán Holandska: "Mali niekoľko hráčov, ktorí nás neustále napádali. V takom prípade musíte reagovať rýchlo. Mohli sme odviesť lepšiu prácu a mať väčšie držanie lopty. Strácali sme ju príliš rýchlo a náš herný prejav bol príliš pomalý. Súper bol navyše oveľa agresívnejší."

tabuľka:



1. Holandsko 2 1 1 0 3:1 4



2. Ekvádor 2 1 1 0 3:1 4



3. Senegal 2 1 0 1 3:3 3



4. Katar 2 0 0 2 1:5 0

Dauha 25. novembra (TASR) - Futbalisti Holandska remizovali vo svojom druhom zápase na MS v Katare s Ekvádorom 1:1. "Oranjes" tak nepotvrdili úlohu favorita, no vďaka fair play bodom si udržali prvé miesto v A-skupine. Po tomto výsledku stratil šancu na postup domáci Katar, ktorý figuruje na poslednom štvrtom mieste bez bodového zisku.Ďalšie duely A-skupiny sú na programe v utorok. V priamom súboji o postup sa stretnú o 16.00 SEČ Ekvádor a Senegal. Prvý menovaný tím si bude musieť poradiť bez stredopoliara Jhegsona Mendeza, ktorý obdržal v oboch stretnutiach žltú kartu. Otázny je aj štart jediného úspešného strelca juhoamerického tímu Ennera Valenciu, toho odniesli v závere piatkového stretnutia na nosidlách.Na "Oranjes" čakajú domáci futbalisti. Tí majú na konte len jeden gól pri piatkovej prehre 1:3 so Senegalom. Katar je prvý organizátor, ktorý vypadol už po dvoch dueloch a len druhým v histórii, ktorý nepostúpil zo skupiny. V roku 2010 skončila rovnako Juhoafrická republika.Skóre otvoril už v šiestej minúte Gakpo. Na hranici šestnástky mu prenechal loptu Klaassen a útočník PSV Eindhoven poslal prudkú strelu k pravej žrdi Galindezovej brány. Ekvádor sa vzápätí pokúsil odpovedať, ale neprenikol cez obranu súpera. K ďalšej príležitosti juhoamerického tímu prišlo o niečo neskôr, keď Plata centroval do šestnástky a jeho tím dostal favorita na niekoľko minút pod tlak. Klaassen chcel po polhodine hry napodobniť gólovú príležitosť a Gakpovi narazil loptu. Ten však zaváhal a z následného protiútoku to skúsil Valencia, ktorého pokus vytlačil Noppert na roh. Krátko pred prestávkou zvýšili tlak obe mužstvá. Estupinan síce zmenil smer Preciadovej strely a vyrovnal pri rohovom kope, no VAR odhalil ofsajd.Toho istého verdiktu sa "Oranjes" dožadovali aj v 49. minúte po presnom zásahu Valenciu. Neúspešne. Ekvádorčania po prestávke aktívne napádali súpera a lopty za zmocnili po nedbalej rozohrávke. S pokusom Estupinana si Noppert ešte poradil, no stopéri si nepostrážili Valenciu a ten vsietil gól do prázdnej brány. Holanďanov vyrovnanie neprebudilo, v tlaku pokračovali Ekvádorčania a najviac pohrozili v 59. minúte, keď Plata trafil zvnútra šestnástky brvno. Hra sa následne upokojila. Zhruba štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času bol v príležitosti Gakpo – jeho lob skončil tesne vedľa brány a asistent rozhodcu odmával ofsajd. Zaváhanie Nopperta sa ešte pokúsil v nadstavení využiť striedajúci Rodriguez a k ďalším výraznejším šanciam do záverečného hvizdu neprišlo.