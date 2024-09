Holanďania remizovali s Nemeckom 2:2, Česi zdolali Ukrajinu 3:2

Liga národov, 2. kolo:



A-divízia



3. skupina:



Maďarsko - Bosna a Hercegovina 0:0 (0:0)







Holandsko - Nemecko 2:2 (1:2)



Góly: 2. Reijnders, 51. Dumfries - 38. Undav, 45.+3 Kimmich







B-divízia



1. skupina:



Česko - Ukrajina 3:2 (2:1)



Góly: 21. a 45.+2 Šulc, 79. Souček (11 m) - 37. Vanat, 84. Sudakov







Albánsko - Gruzínsko 0:1 (0:0)



Gól: 71 .Kochorašvili







tabuľka:



1. Gruzínsko 2 2 0 0 5:1 6



2. Albánsko 2 1 0 1 2:2 3



3. Česko 2 1 0 1 4:6 3



4. Ukrajina 2 0 0 2 3:5 0







2. skupina:



Anglicko - Fínsko 2:0 (0:0)



Gól: 57. a 76. Kane







Írsko - Grécko 0:2 (0:0)



Gól: 50. Joannidis, 87. Tzolis







tabuľka:



1. Grécko 2 2 0 0 5:0 6



2. Anglicko 2 2 0 0 4:0 6



3. Írsko 2 0 0 2 0:4 0



4. Fínsko 2 0 0 2 0:5 0







C-divízia



4.skupina:



Lotyšsko - Faerské ostrovy 1:0 (0:0)



Gól: 64. Varslavans







Severné Macedónsko - Arménsko 2:0 (0:0)



Góly: 70. Bardhi, 79. Miovski. ČK: 45.+4 Zajkov (po 2. ŽK)







tabuľka:



1. Severné Macedónsko 2 1 1 0 3:1 4



2. Arménsko 2 1 0 1 4:3 3



3. Lotyšsko 2 1 0 1 2:4 3



4. Faerské ostrovy 2 0 1 1 1:2 1



Bratislava 11. septembra (TASR) - Futbalisti Holandska a Nemecka remizovali 2:2 v utorňajšom šlágri 3. skupiny A-divízie Ligy národov. Nemci v závere prvého polčasu dvoma gólmi otočili na 2:1, no o deľbe bodov rozhodol v 51. minúte Denzel Dumfries. Na čele tabuľky sú Nemci o skóre pred Holanďanmi.Holanďania išli do vedenia už v 2. minúte gólom Tijjaniho Reijndersa. Deniz Undav v 38. minúte vyrovnal na 1:1 a presný zásah Joshuu Kimmicha v nadstavenom čase znamenal prvopolčasový náskok Nemecka 2:1. Dumfries však rozhodol, keď mu loptu pred prázdnu bránu prihral Brian Brobbey.Reprezentanti Anglicka splnili pozíciu favorita, keď doma zdolali Fínsko 2:0. Bratislavského rodáka v bránke Fínov Lukáša Hrádeckého v druhom polčase dvakrát prekonal Harry Kane. Pre kapitána anglického tímu to bol jubilejný 100. reprezentačný zápas, v ktorom vylepšil vlastný reprezentačný rekord na 68 gólov. Plný počet 6 bodov majú v 2. skupine B-divízie aj Gréci. V utorok zvíťazili nad domácim Írskom 2:0 a vďaka lepšiemu skóre sú na čele tabuľky pred Anglickom.Hráči Česka si napravili chuť po nedávnej prehre v Gruzínsku 1:4, keď v domácom prostredí zdolali Ukrajinu 3:2. Na prvom mieste 1. skupiny B-divízie sú Gruzínci, ktorí nadviazali na triumf s Českom utorňajším víťazstvom v Albánsku 1:0. Jediný gól zápasu strelil v 71. minúte Giorgi Kochorašvili.Futbalisti Lotyšska zvíťazili v C-divízii nad Faerskými ostrovmi 1:0. O ich prvom trojbodovom zisku v 4. skupine rozhodol v 64. minúte útočník Renars Varslavans. Na jej čele sú hráči Severného Macedónska, ktorí v utorok zvíťazili na Arménskom 2:0. Hosťom nepomohla ani presilovka v druhom polčase, v ktorom inkasovali oba góly.