Holanďania sa stretnú s migrantmi pracujúcimi v Katare

Amsterdam 11. novembra (TASR) - Futbalisti Holandska sa stretnú so skupinou pracujúcich migrantov pred prvým zápasom MS v Katare. Holandská futbalová federácia (KNVB) zorganizovala stretnutie v úsilí o presadzovanie ľudských práv na turnaji.



"Naším hlavným cieľom je vyhrať šampionát, ale samozrejme sa pozeráme aj za hranice futbalu," uviedol tréner holandskej reprezentácie Louis van Gaal podľa agentúry AP. "Oranjes" to oznámili po tom, čo Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyzvala tímy, aby sa zamerali na futbal, a to aj napriek obavám z postoja k fanúšikom LGBTQ.



Katar pod prísnym medzinárodným dohľadom zaviedol v uplynulých rokoch množstvo reforiem v oblasti práce, ktoré chválili Equidem a ďalšie skupiny na ochranu ľudských práv. Zástancovia však tvrdia, že zneužívanie je stále rozšírené.