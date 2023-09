Holanďania zdolali Američanov 2:1 na turnaji Davisovho pohára

skupinová fáza finálového turnaja Davisovho pohára:

A-skupina (Bologna):



Kanada - Švédsko 3:0



Vasek Pospisil - Leo Borg 7:6 (5), 5:7, 6:2



Gabriel Diallo - Elias Ymer 6:4, 6:3



Alexis Galarneau, Vasek Pospisil - Filip Bergevi, Andre Goransson 7:6 (9), 7:6 (3)



tabuľka A-skupiny:



1. Kanada 2 2 0 6:0 2



2. Čile 1 1 0 3:0 1



3. Taliansko 1 0 1 0:3 0



4. Švédsko 2 0 2 0:6 0

B-skupina (Manchester):



Austrália - Francúzsko 2:1



Max Purcell - Adrian Mannarino 6:7 (4), 4:6



Alex De Minaur - Ugo Humbert 7:6 (3), 6:3



Matthew Ebden, Max Purcell - Nicolas Mahut, Edouard Roger-Vasselin 7:5, 6:3



tabuľka B-skupiny:



1. Francúzsko 2 1 1 4:2 1



2. V. Británia 1 1 0 2:1 1



3. Austrália 2 1 1 3:3 1



4. Švajčiarsko 1 0 1 0:3 0

C-skupina (Valencia):



Česko - Kórejská republika 3:0



Tomáš Macháč - Hong Seong-chan 7:6 (8), 4:6, 6:2



Jiří Lehečka - Kwon Soon-woo 6:1, 7:5



Jakub Menšík, Adam Pavlásek - Nam Ji-sung, Song Min-kyu 3:6, 7:6 (5), 6:4



tabuľka C-skupiny:



1. Česko 2 2 0 6:0 2



2. Srbsko 1 1 0 3:0 1



3. Španielsko 1 0 1 0:3 0



4. Kór. rep. 2 0 2 0:6 0

D-skupina (Split):



Holandsko - USA 2:1



Botic van de Zandschulp - Tommy Paul (USA) 7:6 (2), 6:2



Tallon Griekspoor - Frances Tiafoe (USA) 6:3, 6:7 (7), 7:6 (3)



Wesley Koolhof, Matwe Middelkoop - Austin Krajicek, Rajeev Ram 7:6 (5), 6:7 (3), 3:6



tabuľka D-skupiny:



1. Holandsko 2 2 0 4:2 2



2. USA 2 1 1 3:3 1



3. Fínsko 1 0 1 1:2 0



4. Chorvátsko 1 0 1 1:1 0

Bologna 14. septembra (TASR) - Českí tenisti si po hladkom triumfe nad Španielskom (3:0) pripísali ďalšie víťazstvo na finálovom turnaji Davisovho pohára. V dueli C-skupiny zdolali rovnakým výsledkom aj Kórejskú republiku a majú tak na dosah jedno z dvoch postupových miest do vyraďovacej fázy. Obhajcovia titulu z Kanady nadviazali na výhru nad Talianskom (3:0) a v A-skupine si poradili aj so Švédskom.O prvý bod Kanaďanov sa zaslúžil Vasek Pospisil, ktorý zdolal dvadsaťročného Lea Borga 7:6 (5), 5:7, 6:2. Druhý bod pridal Diallo v dueli proti Eliasovi Ymerovi, s ktorým si poradil 6:4, 6:3. Definitívu ďalšieho bodu do tabuľky znamenalo víťazstvo Alexisa Galarneaua a Pospisila nad dvojicou Filip Bergevi, Andre Goransson.