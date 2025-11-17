< sekcia Šport
Holanďania zdolali Litvu 4:0 a postúpili na šampionát
Holanďania sa predstavia na svetovom šampionáte po dvanásty raz. Kvalifikačným cyklom prešli bez prehry.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 17. novembra (TASR) - Futbalisti Holandska nebudú chýbať na budúcoročných majstrovstvách sveta v USA, Kanade a Mexiku. „Oranjes“ si definitívne zabezpečili priamy postup z G-skupiny európskej kvalifikácie po tom, čo v pondelok zdolali Litvu 4:0 a obsadili s 20 bodmi prvé miesto v päťčlennej tabuľke. Na druhom mieste skončili Poliaci, ktorých čaká baráž.
Holanďania sa predstavia na svetovom šampionáte po dvanásty raz. Kvalifikačným cyklom prešli bez prehry, v ôsmich dueloch zaznamenali iba dve remízy s Poľskom (1:1, 1:1). Postup mali prakticky istý už pred odohratím záverečného kola, keďže mali výrazne lepšie skóre ako druhé Poľsko, ktoré zaostávalo o tri body. Holanďania napriek tomu duel s Litvou nepodcenili, pokoj na kopačky im pridal v 16. minúte gól Tijaniho Reijndersa. Po zmene strán sa ešte presadili Cody Gakpo, Xavi Simons a Donyell Malen.
Poliaci sa rozbiehali na ihrisku Malty ťažšie, na gól kanoniera Roberta Lewandowského zareagoval o štyri minúty neskôr Irvin Cardona. Favorit však naklonil misky váh na svoju stranu po hodine hry, keď v priebehu troch minút skórovali Pawel Wszolek a Karol Swiderski, gól druhého menovaného však po zásahu systému VAR neplatil. Domáci to využili a dokázali vyrovnať z penalty, ktorú premenil Teddy Teuma. Poľsko stratu bodov nepripustilo, v 85. minúte ho vykúpil presný zásah Piotra Zielinského.
Severné Írsko malo v „slovenskej“ A-skupine istú baráž na základe svojho účinkovania v Lige národov. Miestenku v nej si vybojovalo vďaka postupu z C-divízie do „béčka“. Vyrovnané prvé dejstvo v Belfaste prinieslo gól do siete Luxemburska, ktorý sa ukázal ako jediný. Víťazstvo domácich 1:0 zariadil v 44. minúte premeneným pokutovým kopom Jamie Donley. Severní Íri zaostali za 12-bodovým Slovenskom o tri body.
Česi mali istotu baráže a už pred duelom proti Gibraltáru vedeli, že obsadia v L-skupine konečné druhé miesto za Chorvátskom. Nepresvedčivý výkon podali 13. novembra, keď v prípravnom stretnutí zdolali „trpaslíka“ zo San Marína chudobným výsledkom 1:0. Proti ďalšiemu outsiderovi z juhu Európy však nenechali nič na náhodu a gólový koncert predviedli už v prvom dejstve. Presadilo sa päť rôznych strelcov - David Doudera, Tomáš Chorý, Vladimír Coufal, Adam Karabec a kapitán Tomáš Souček. Poltucet v sieti Gibraltáru zavŕšil Robin Hranáč.
Chorváti už nemohli prísť o prvenstvo v skupine a strata koncentrácie sa na pôde Čiernej Hory prejavila už v úvodnej štvrťhodine. Domácich poslal do vedenia po necelých 180 sekundách Milutin Osmajič, nadviazal na neho bývalý útočník Dunajskej Stredy Nikola Krstovič. Do prestávky však znížil z penalty Ivan Perišič, vyrovnanie zariadil v 72. minúte Kristjan Jakič. Úspešnú otočku hostí napokon podčiarkol gólom Nikola Vlašič.
Holanďania sa predstavia na svetovom šampionáte po dvanásty raz. Kvalifikačným cyklom prešli bez prehry, v ôsmich dueloch zaznamenali iba dve remízy s Poľskom (1:1, 1:1). Postup mali prakticky istý už pred odohratím záverečného kola, keďže mali výrazne lepšie skóre ako druhé Poľsko, ktoré zaostávalo o tri body. Holanďania napriek tomu duel s Litvou nepodcenili, pokoj na kopačky im pridal v 16. minúte gól Tijaniho Reijndersa. Po zmene strán sa ešte presadili Cody Gakpo, Xavi Simons a Donyell Malen.
Poliaci sa rozbiehali na ihrisku Malty ťažšie, na gól kanoniera Roberta Lewandowského zareagoval o štyri minúty neskôr Irvin Cardona. Favorit však naklonil misky váh na svoju stranu po hodine hry, keď v priebehu troch minút skórovali Pawel Wszolek a Karol Swiderski, gól druhého menovaného však po zásahu systému VAR neplatil. Domáci to využili a dokázali vyrovnať z penalty, ktorú premenil Teddy Teuma. Poľsko stratu bodov nepripustilo, v 85. minúte ho vykúpil presný zásah Piotra Zielinského.
Severné Írsko malo v „slovenskej“ A-skupine istú baráž na základe svojho účinkovania v Lige národov. Miestenku v nej si vybojovalo vďaka postupu z C-divízie do „béčka“. Vyrovnané prvé dejstvo v Belfaste prinieslo gól do siete Luxemburska, ktorý sa ukázal ako jediný. Víťazstvo domácich 1:0 zariadil v 44. minúte premeneným pokutovým kopom Jamie Donley. Severní Íri zaostali za 12-bodovým Slovenskom o tri body.
Česi mali istotu baráže a už pred duelom proti Gibraltáru vedeli, že obsadia v L-skupine konečné druhé miesto za Chorvátskom. Nepresvedčivý výkon podali 13. novembra, keď v prípravnom stretnutí zdolali „trpaslíka“ zo San Marína chudobným výsledkom 1:0. Proti ďalšiemu outsiderovi z juhu Európy však nenechali nič na náhodu a gólový koncert predviedli už v prvom dejstve. Presadilo sa päť rôznych strelcov - David Doudera, Tomáš Chorý, Vladimír Coufal, Adam Karabec a kapitán Tomáš Souček. Poltucet v sieti Gibraltáru zavŕšil Robin Hranáč.
Chorváti už nemohli prísť o prvenstvo v skupine a strata koncentrácie sa na pôde Čiernej Hory prejavila už v úvodnej štvrťhodine. Domácich poslal do vedenia po necelých 180 sekundách Milutin Osmajič, nadviazal na neho bývalý útočník Dunajskej Stredy Nikola Krstovič. Do prestávky však znížil z penalty Ivan Perišič, vyrovnanie zariadil v 72. minúte Kristjan Jakič. Úspešnú otočku hostí napokon podčiarkol gólom Nikola Vlašič.
A-skupina:
Severné Írsko - Luxembursko 1:0 (1:0)
Gól: 44. Donley (z 11 m). Rozhodcovia: Tohver - Saga, Koiv (všetci Est.), ŽK: McConville, Hazard, McNair - Moris, Korac, Sinani, de Sousa, Barreiro
Severné Írsko: Hazard - McConville, McNair, Brown - Bradley (46. Devlin), Lyons (53. Smyth), McDonnell (67. Magennis), Galbraith, Lewis (82. Kelly) - Price, Donley (67. Marshall)
Luxembursko: Moris - M. Martins (87. Dzogovič), Korac, Carlson, Jans - Olesen (67. de Sousa) - O. Thill (80. Muratovič), C. Martins, Barreiro, Dardari (67. Avdusinovič) - Sinani
G-skupina:
Holandsko - Litva 4:0 (1:0)
Góly: 16. Reijnders, 58. Gakpo (z 11 m), 60. Simons, 62. Malen
Malta - Poľsko 2:3 (1:1)
Góly: 36. Cardona, 68. Teuma (z 11 m) - 32. Lewandowski, 59. Wszolek, 85. Zielinski
L-skupina:
Česko - Gibraltár 6:0 (5:0)
Góly: 5. Doudera, 18. Chorý, 32. Coufal, 39. Karabec, 44. Souček, 51. Hranáč
Čierna Hora - Chorvátsko 2:3 (2:1)
Góly: 3. Osmajič, 17. Krstovič - 37. Perišič (z 11 m), 72. Jakič, 87. Vlašič
Severné Írsko - Luxembursko 1:0 (1:0)
Gól: 44. Donley (z 11 m). Rozhodcovia: Tohver - Saga, Koiv (všetci Est.), ŽK: McConville, Hazard, McNair - Moris, Korac, Sinani, de Sousa, Barreiro
Severné Írsko: Hazard - McConville, McNair, Brown - Bradley (46. Devlin), Lyons (53. Smyth), McDonnell (67. Magennis), Galbraith, Lewis (82. Kelly) - Price, Donley (67. Marshall)
Luxembursko: Moris - M. Martins (87. Dzogovič), Korac, Carlson, Jans - Olesen (67. de Sousa) - O. Thill (80. Muratovič), C. Martins, Barreiro, Dardari (67. Avdusinovič) - Sinani
G-skupina:
Holandsko - Litva 4:0 (1:0)
Góly: 16. Reijnders, 58. Gakpo (z 11 m), 60. Simons, 62. Malen
Malta - Poľsko 2:3 (1:1)
Góly: 36. Cardona, 68. Teuma (z 11 m) - 32. Lewandowski, 59. Wszolek, 85. Zielinski
L-skupina:
Česko - Gibraltár 6:0 (5:0)
Góly: 5. Doudera, 18. Chorý, 32. Coufal, 39. Karabec, 44. Souček, 51. Hranáč
Čierna Hora - Chorvátsko 2:3 (2:1)
Góly: 3. Osmajič, 17. Krstovič - 37. Perišič (z 11 m), 72. Jakič, 87. Vlašič