Holanďania zdolali Portugalcov 1:0 a postúpili do semifinále

ME do 21 rokov - štvrťfinále



Štadión pod Dubňom - Žilina



Portugalsko - Holandsko 0:1 (0:0)

Gól: 84. Poku. Rozhodcovia: Kikačeišvili – Achvlediani, Gabisonia (Gruz.), ŽK: Sa, Santos, Forbs – van Bommel, Rensch, Taylor, Roefs, ČK: 21. van Bommel (po druhej ŽK), 7117 divákov.



Portugalsko: Soares – Pinheiro (87. Gomes), Lamba, Muniz, Nazinho – M. Fernandes (81. Santos), Nascimento, Bernardo (64. Forbs) – Quenda, Sa (81. J. Marques), Tomas (46. Araujo)



Holandsko: Roefs – Rensch, van den Berg, Hato, Maatsen – Flamingo, Valente (53. Meijer), Taylor – Manhoef (79. Poku), van Bergen (90+4. Ohio), van Bommel

Žilina 21. júna (TASR) - Futbalisti Holandska sú prvými semifinalistami ME vo futbale do 21 rokov. V sobotnom štvrťfinálovom zápase zdolali Portugalsko 1:0 napriek tomu, že hrali od 21. minúty bez vylúčeného Rubena van Bommela. V ďalšej fáze sa v stredu 25. júna stretnú v Bratislave s víťazom súboja Španielsko - Anglicko.Prvých 20 minút sa oba tímy dobre strážili, hralo sa prevažne medzi šestnástkami, potom zápas ovplyvnila nepríjemnosť v podaní Holanďanov. Krídelník Ruben van Bommel sa dopustil dvoch faulov v priebehu troch minút, za oba dostal kartu a tak išiel predčasne pod sprchy. Tréner Michael Reiziger musel preskupiť formácie, ale v 30. minúte jeho zverenci čelili ďalšej kritickej situácii. Kapitán "Oranjes" Devyne Rensch fauloval v šestnástke súpera, arbiter si jeho zákrok pozrel na videu a ukázal na biely bod. Portugalčan Geovany Quenda však trafil loptu iba do žrde. Holanďania potom dali gól, ale ten neplatil pre tesný ofsajd. O dve minúty neskôr mal ďalšiu šancu Mitchell van Bergen, ale brankár Soares predviedol skvelý zákrok.V druhom polčase mali Portugalčania loptu častejšie v moci, ale narážali na výborne organizovanú defenzívu súpera. Holanďania hrali na istotu s tým, že nemôžu inkasovať, dopredu sa veľmi nehnali a trpezlivo čakali na príležitosť. Tá prišla šesť minút pred koncom, keď dostal Poku prihrávku do otvorenej obrany súpera, obišiel brankára Soaresa a rozhodol.