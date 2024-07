Holanďania zdolali Rumunsko 3:0 a postúpili do štvrťfinále

Holandskí fanúšikovia skandujú pred zápasom osemfinále Rumunsko - Holandsko na ME 2024 vo futbale v Mníchove 2. júla 2024. Foto: TASR/AP

osemfinále /Allianz Arena, Mníchov/



Rumunsko - Holandsko 0:3 (0:1)



Góly: 83. a 90.+3 Malen, 20. Gakpo. Rozhodcovia: Zwayer - Lupp, Achmüller (všetci Nem.), ŽK: M. Marin, Stanciu - Dumfries, Malen, 65.012 divákov.



Rumunsko: Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Mogos (38. Racovitan) - Stanciu (88. Olaru), M. Marin (71. Cicaldau), R. Marin - Man, Dragus (72. Mihaila), Hagi (72. Alibec)



Holandsko: Verbruggen - Dumfries, de Vrij, van Dijk, Ake (69. van de Ven) - Schouten (69. Veerman), Simons, Reijnders - Bergwijn (46. Malen), Depay (90.+2 Blind), Gakpo (84. Weghorst)

Holandský hráč Donyell Malen (18) oslavuje so spoluhráčom Codym Gakpom druhý gól v zápase osemfinále Rumunsko - Holandsko na ME 2024 vo futbale v Mníchove 2. júla 2024. Foto: TASR/AP

Rumunský hráč Marius Marin (uprostred) bojuje o loptu s Holanďanom Memphisom Depayom v zápase osemfinále Rumunsko - Holandsko na ME 2024 vo futbale v Mníchove 2. júla 2024. Foto: TASR/AP

Mníchov 2. júla (TASR) - Futbalisti Holandska postúpili do štvrťfinále ME v Nemecku. V utorkovom osemfinálovom zápase v Mníchove si poradili s Rumunskom 3:0. V 20. minúte ich poslal do vedenia tretím gólom na EURO 2024 Cody Gakpo a v závere poistil triumf dvomi presnými zásahmi striedajúci Donyell Malen. "Oranjes" sa vo štvrťfinále stretnú v sobotu v Berlíne s víťazom duelu Rakúsko - Turecko (21.00 h).Zverenci Ronalda Koemana nedali súperovi šancu, s výnimkou úvodných 15 minút mali jasnú hernú prevahu a okrem troch gólov si vypracovali množstvo ďalších šancí. Holanďania sa prebojovali do štvrťfinále ME prvýkrát od roku 2008.Rumuni - víťazi "slovenskej" E-skupiny - začali aktívne, vysokým napádaním nedovoľovali súperovi rozvinúť jeho hru a sami vpredu hrozili. V 14. min vystrelil spoza šestnástky Man, ale mieril len nad bránu. Holanďania sa postupom času dostali do tempa, Depay ešte zakončil z ofsajdu, no v 20. minúte to už "oranjes" vyšlo. Gakpo si na ľavej strane šestnástky zasekol Ratiua a pravačkou napálil loptu presne k bližšej žrdi - 1:0. Náskok mohol o šesť minút neskôr zvýšiť de Vrij, po rohovom kope však v dobrej pozícii hlavičkoval vedľa brány. Holanďania zrýchlili hru, začali kombinovať v pohybe, ťahať akcie po krídlach a Rumuni nedokázali ich útoky účinne brzdiť. V 30. minúte dostal výbornú prihrávku za obranu Dumfries, posielal loptu na Depaya a Dragusin si takmer dal vlastný gól. Pred prestávkou mal po chybe Racovitana a ďalšej prihrávke Dumfriesa tutovku Simons, ale preváhal ideálny moment na strelu a zakončil nedôrazne.Po prestávke zaujal sólom Reijnders, do strely sa mu v poslednej chvíli hodil Rakovitan, ktorý zastavil loptu rukou, podľa rozhodcu však bola pri tele. V 54. minúte mal po ďalšom prieniku Dumfriesa a nevydarenom zakončení Malena druhý gól "tulipánov" na kopačke Depay, rumunská obrana dokázala jeho strelu zblokovať. Holanďania zvyšovali tlak, ich súper chvíľami nevedel, kam skôr skočiť. Van Dijk hlavičkou obtrel loptu o žrď, Gakpo po narážačke s Depayom nechal vyniknúť Nitu a rumuského brankára neprekonal ani po individuálnej akcii stredom ihriska. Podarilo sa mu to až v 63. minúte po centri Schoutena a odraze od Malena, lenže VAR odhalil ofsajd a gól tak neplatil. V 69. minúte Depay z priameho kopu namieril tesne vedľa pravej žrde a potom vo veľkej šanci striedajúci Veerman minul tú ľavú. Rumuni nevedeli reagovať, naopak, otvorením hry len umožnili protivníkovi dostávať sa do ďalších protiútokov. V 83. minúte sa Holanďania dočkali gólovej poistky - Gakpo stihol na čiare udržať loptu v hre a našiel Malena, ktorý zblízka zvýšil na 2:0. "Oranjes" zvýraznili svoju dominanciu ešte jedným gólom. V samom závere potiahol brejk opäť Malen a spečatil na konečných 3:0.