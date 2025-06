Holanďania zdolali Ukrajinu v D-skupine a postúpili do štvrťfinále

ME hráčov do 21 rokov



D-skupina:



Košice



Dánsko - Fínsko 2:2 (1:0)



Góly: 10. a 68. Harder - 73. Skytta, 82. Keskinen. Rozhodovali: Sylwestrzak - Karasewicz, Heinig (všetci Poľ.), ŽK: Liimatta, Vaananen (obaja Fín.)







Prešov



Holandsko - Ukrajina 2:0 (1:0)



Góly: 34. Valente, 57. van Bergen. ČK: 81. Regeer (Hol.). Rozhodovali: Fotias - Meintanas, Papadakis (všetci Gréc.) ŽK: Maatsen, van den Berg - Vivčarenko, Očeretko, 5126 divákov

konečná tabuľka D-skupiny:



1. Dánsko 3 2 1 0 7:5 7*



2. Holandsko 3 1 1 1 5:4 4*



-----------------------------



3. Ukrajina 3 1 0 2 4:5 3



4. Fínsko 3 0 2 1 4:6 2



* postup do štvrťfinále

Košice/Prešov 18. júna (TASR) - Futbalisti Holandska sa stali druhým postupujúcim tímom z D-skupiny na ME hráčov do 21 rokov. Rozhodlo o tom víťazstvo „oranjes“ nad rovesníkmi z Ukrajiny 2:0 a so štyrmi bodmi obsadili v tabuľke postupové druhé miesto. Ich súperom bude v sobotu 21. júna v Žiline národný tím Portugalska. Víťazi skupiny Dáni v záverečnom vystúpení remizovali s Fínskom 2:2. V boji o postup medzi štyri najlepšie tímy sa stretnú v nedeľu 22. júna v Prešove s Francúzskom.Dáni nastupovali už s istotou postupu medzi osem najlepších po víťazstvách nad Ukrajinou (3:2) a Holandskom (2:1). Ideálne začali aj svoje tretie vystúpenie na turnaji, keď sieť Fínska rozvlnil v 10. minúte nekompromisnou strelou Conrad Harder. Rovnaký hráč skóroval aj v druhom dejstve, keď v 68. minúte zvýšil na 2:0. Fíni však nezložili zbrane a dvojgólové manko zmazali zásluhou Naatana Skyttu a Topiho Keskinena.Holanďania potrebovali na postup z druhého miesta plný bodový zisk. Úvod duelu im príliš nevychádzal a ťažko sa dostávali do tempa. Dôležitý gól prakticky z ničoho strelil po polhodine hry Luciano Valente, ktorý poslal favorita do vedenia. „Oranjes“ boli lepším mužstvom po zmene strán, na rozdiel dvoch gólov zvýšil v 57. minúte Thom van Bergen. Zakrátko sa rovnaký hráč opäť presadil, no situácii predchádzal faul Rubena van Bommela. Na víťazstve Holandska nezmenilo nič ani vylúčenie Youriho Regeera.