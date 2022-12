Holanďania zdolali USA a postúpili do štvrťfinále

osemfinále:



Holandsko - USA 3:1 (2:0)



Góly: 10. Depay, 45.+1. Blind, 81. Dumfries - 76. Wright. ŽK: Koopmeiners, de Jong (obaja Hol.), Rozhodovali: Sampaio - Boschilia, Pires (všetci Braz.), 44.846 divákov.



Holandsko: Noppert - Timber, Van Dijk, Ake (90.+3. de Ligt) - Dumfries, de Roon (46. Bergwijn), F. de Jong, Blind - Klaasen (46. Koopmeiners) - Gakpo (90.+3. Weghorst), Depay (83. Simons)



USA: Turner - Dest (75. Yedlin), Zimmerman, Ream, Robinson (90.+2. Morris) - Musah, Adams, McKennie (67. Wright) - Weah (67. Aaronson), Fereira (46. Reyna), Pulisic

Al Raján 3. decembra (TASR) - Futbalisti Holandska sa stali prvými štvrťfinalistami MS v Katare, keď v sobotu v Al Rajáne zdolali tím USA 3:1. Základ úspechu položili "oranjes" v prvom polčase, keď zaznamenali dva góly. Hrdinom duelu bol pravý krídelný obranca Denzel Dumfries, ktorý bol pri všetkých gólových momentoch Holanďanov. Dvakrát asistoval a jeden presný zásah aj sám strelil.Holandsko sa vo štvrťfinále stretne v piatok 9. decembra na štadióne v Lusaile s víťazom druhého sobotného zápasu Argentína - Austrália (20.00 h).Už v 3. minúte mohli otvoriť skóre zápasu Američania, keď sa vo veľkej príležitosti ocitol Pulisic, ale dôležitým zákrokom podržal Holandsko brankár Noppert. Potom to boli Holanďania, ktorí sa ujali v 10. minúte vedenia. "Oranjes" výborne vyšli z vysokého pressingu Američanov až do rýchlej kontry a Dumfries poslal z pravej strany presnú finálnu prihrávku pod seba na Depaya. Američania následne museli tvoriť, no ich hra bola príliš statická. Navyše Holanďania na šampionáte predvádzajú pevnú obranu a zverencom Van Gaala sa darilo pokrývať dôležité priestory aj proti USA. Okrem pätice obrancov prehusťovali stredovú zónu pred pokutovým územím traja až štyria stredopoliari. V 43. minúte preto skúsili americkí futbalisti ohroziť bránu spoza šestnástky, ale Noppert na strelu Weaha videl, a tak nemal problém ju zlikvidovať. Naopak, ešte pred odchodom do šatní dokázalo druhýkrát v zápase udrieť Holandsko. Z takmer identickej pozície ako pri prvom góle poslal znovu spätnú prihrávku na hranicu bieleho bodu Dumfries, kam si dobre nabehol Blind a nedal Turnerovi šancu.Dôležitý obranný zákrok predviedol v 49. minúte po rohovom kope najlepší strelec Holandska Gakpo, ktorý na bránkovej čiare odkopol nedôrazné zakončenie Reama. Príliš opatrní boli americkí futbalisti aj v osobných súbojoch, čo dokumentuje iba jeden faul za viac ako hodinu hry. V 73. minúte mohli Holanďania viesť už rozdielom triedy, ale po vyrazenej strele Koopmeinersa predviedol Depay ležérne zakončenie, keď nedokázal prekonať kľačiaceho Turnera. Tento zákrok bol okamžitým impulzom pre USA a striedajúci Wright mohol znížiť po nepresnej prihrávke Depaya, ale situáciu vôbec nezvládol. Mrzieť ho to príliš nemuselo, pretože o necelé tri minúty neskôr odčinil zaváhanie a v krkolomnej pozícii prekonal Nopperta - 2:1. Holandsko však nedopustilo drámu a v 81. minúte bol po dvoch milimetrových asistenciách tentoraz adresátom presnej prihrávky muž zápasu Dumfries, ktorý definitívne poslal "oranjes" medzi najlepšiu osmičku.Denzel Dumfries, hráč zápasu: "."Davy Klaassen, stredopoliar Holandska: "."Gregg Berhalter, tréner USA: "."Matt Turner, brankár USA: "."