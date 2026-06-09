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Holanďania zdolali v generálke Uzbekistan 2:1

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Holandsko - Uzbekistan 2:1 (1:0).

Autor TASR
New York 8. júna (TASR) - Holandskí futbaloví reprezentanti zvíťazili v generálke pred blížiacimi sa MS nad Uzbekistanom 2:1. V prípravnom dueli v New Yorku rozhodol o ich triumfe Cody Gakpo, ktorý premenil oba pokutové kopy. Víťazný gól vsietil v 90+8. minúte. .



prípravný zápas pred MS:

Holandsko - Uzbekistan 2:1 (1:0)

Góly: 32. a 90+8. Gakpo (oba z 11 m) - 90+2. Sergejev, ČK: 87. Til (Hol.)
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