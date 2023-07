Holanďanka Bolová zabehla tretí najlepší čas histórie na 400m prek.

muži:



200 m:

1. Noah Lyles (USA) 19,47 s - výkon roka,

2. Letsile Tebogo (Bots.) 19,50,

3. Zharnel Hughes (V.Brit.) 19,73



400 m:

1. Wayde van Niekerk (JAR) 44,36 s,

2. Bryce Deadmon (USA) 44,40,

3. Vernon Norwood (USA) 44,46



1500 m:

1. Yared Nuguse (USA) 3:30,44 min,

2. Narve Gilje Nordas (Nór.) 3:30,58,

3. Neil Gourley (V.Brit.) 3:30,60



110 m prek.:

1. Grant Holloway (USA) 13,01 s,

2. Šunsuke Izumija (Jap.) 13,06,

3. Jamal Britt (USA) 13,25



výška:

1. JuVaughn Harrison (USA) 2,35 m,

2. Mutaz Essa Barshim (Katar) 2,33,

3. Thomas Carmoy (Belg.) a Joel Clarke-Khan (V.Brit.) obaja 2,27



disk:

1. Daniel Stahl (Švéd.) 67,03 m,

2. Matthew Denny (Aus.) 66,77,

3. Kristjan Čeh (Slovin.) 66,02



guľa:

1. Ryan Crouser (USA) 23,07 m,

2. Tomas Walsh (N.Zél.) 22,58,

3. Joe Kovacs (USA) 21,87





ženy:



100 m:

1. Marie-Josee Ta Louová (P.Slon.) 10,75 s,

2. Dina Asherová-Smithová (V.Brit.) 10,85,

3. Shericka Jacksonová (Jam.) 10,94



800 m:

1. Jemma Reekieová (V.Brit.) 1:57,30 min,

2. Natoya Gouleová-Toppinová (Jam.) 1:57,61,

3. Halimah Nakaayiová (Uga.) 1:57,62



5000 m:

1. Gudaf Tsegayová (Eti.) 14:12,29 min,

2. Beatrice Chebetová (Keňa) 14:12,92,

3. Sifan Hassanová (Hol.) 14:13,42



400 m prek.:

1. Femke Bolová (Hol.) 51,45 s - výkon roka,

2. Janieve Russellová (Jam.) 53,75,

3. Shamier Littleová (USA) 53,76



3000 m stípl:

1. Jackline Chepkoechová 8:57:35 min - výkon roka,

2. Beatrice Chepkoechová (obe Keňa) 9:04,34,

3. Aimee Prattová (V.Brit.) 9:16,10



diaľka:

1. Quanesha Burksová (USA) 6,98 m,

2. Brooke Buschkuehlová (Aus.) 6,72,

3. Tara Davisová-Woodhallová (USA) 6,72



žrď:

1. Wilma Murtová (Fín.) 4,80 m,

2. Katie Moonová (USA) 4,80,

3. Tina Šutejová (Slovin.) 4,71

Londýn 23. júla (TASR) - Holandská atlétka Femke Bolová zabehla na nedeľňajšom podujatí Diamantovej ligy v Londýne tretí najlepší čas histórie na 400 m prekážok. Dvadsaťtriročná bežkyňa preťala cieľ za 51,45 sekundy, čo je zároveň európsky rekord, rekord mítingu, DL a aj najlepší výkon roka. Najlepšie výkony sezóny padli aj v stípli žien vďaka Keňanke Jackline Chepkoechovej časom 8:57:35 minúty a v šprinte na 200 m, kde zabehol Američan Noah Lyles čas 19,47 s.Bolová vylepšila kontinentálne maximum o 58 stotín, no za svetovým, ktoré vlani v júli dosiahla olympijská šampiónka Sydney McLaughlinová, zaostala o 77 stotín. Americká atlétka má na konte aj druhý najlepší čas histórie (51,41 s). Pre Bolovú to bolo sedemnáste víťazstvo v sérii na podujatiach Diamantovej ligy v tejto disciplíne. Druhá skončila s výrazným odstupom Jamajčanka Janieve Russellová (53,75).Len devätnásťročná Jackline Chepkoechová sa už v úvode stíplu oddelila na čele s krajankou a menovkyňou Beatrice Chepkoechovou a po polovici trate išla na čele sama. Okrem najlepšieho výkonu roka dosiahla aj rekord mítingu a osobné maximum. Aj Lylesov výkon znamenal rekord mítingu a zároveň potiahol k rekordu Afriky Letsileho Teboga z Botswany (19,50 s). Tretí Zharnel Hughes dosiahol čas 19,73 s a vylepšil národný rekord Veľkej Británie.Rekord mítingu sa zrodil aj v behu na 5000 m žien, ktorý vyhrala Etiópčanka Gudaf Tsegayová časom 14:12,29 minúty a vytvorila si aj osobné maximum. To dosiahla aj tretia Holanďanka Sifan Hassanová a časom 14:13,42 min stanovila aj nový európsky rekord.O rekord mítingu sa postaral americký guliar Ryan Crouser a výkonom 23,07 m si pripísal tretí triumf na podujatiach DL v sérii. Druhý skončil Tomas Walsh z Nového Zélandu s odstupom takmer pol metra. Rekord podujatia pokorila v najkratšom šprinte Marie-Josee Ta Louová z Pobrežia Slonoviny časom 10,75 s. Výšku mužov vyhral JuVaughn Harrison z USA výkonom 2,35 m pred olympijským šampiónom Mutazom Essom Barshimom z Kataru (2,33 m).