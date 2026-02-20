< sekcia Šport
Holanďanka De Jongová získala zlato na 1500 m
Autor TASR,aktualizované
Miláno 20. februára (TASR) - Holandská rýchlokorčuliarka Antoinette Rijpmová de Jongová zvíťazila časom 1:54,09 min na zimných olympijských hrách 2026 v pretekoch na 1500 m. Na druhej pozícii klasifikovali Nórku Ragne Wiklundovú (+0,06 s), tretia bola Kanaďanka Valerie Maltaisová (+0,31).
Súboje o medaily napokon priniesli dramatické rozuzlenie, Rijpmová de Jongová zvíťazila s náskokom šesť stotín sekundy a prvýkrát v kariére získala na ZOH zlato. Doterajším maximom na ZOH bolo pre ňu v individuálnych pretekoch bronz z roku 2022 na 1500 m a z roku 2018 na 3000 m. Oproti minuloročným majstrovstvám sveta si na tejto trati polepšila o jednu pozíciu.
Wiklundová si vybojovala na ZOH 2026 tretiu medailu, rovnaký počet kovov má z hier v Miláne a Cortiny d'Ampezzo aj Maltaisová. Nakročené k pódiovému umiestneniu mala obhajkyňa striebra z Pekingu Japonka Miho Takagiová, v záverečnej jazde mala ešte jedno kolo pred koncom najrýchlejší medzičas, ale po nie úplne najsilnejšom finiši ju klasifikovali napokon na šiestej pozícii.
ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´Ampezzo - rýchlokorčuľovanie:
ženy - 1500 m: 1. Antoinette Rijpmová de Jongová (Hol.) 1:54,09 min, 2. Ragne Wiklundová (Nór.) +0,06 s, 3. Valerie Maltaisová (Kan.) +0,31, 4. Brittany Boweová (USA) +0,61, 5. Femke Koková (Hol.) +0,70, 6. Miho Takagiová (Jap.) +0,77, 7. Jelizaveta Golubevová (Kaz.) +0,77, 8. Ivanie Blondinová (Kan.) +0,84, 9. Mej Chan (Čína) +0,88, 10. Marijke Groenewoudová (Hol.) +1,07
